Yabancı işçilerin durumu Akıl Çalıştayı'nda masaya yatırıldı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)’ninöncülüğünde düzenlenen Ortak Akıl Çalıştayı ile, Ayakkabı-Çanta ve yan sektörlerinde çalışan yabancı işçilerin durumu masaya yatırıldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İMEP) çerçevesinde tertiplenen çalıştaya, Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu’nun katkılarıyla Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Ayakkabıcılar Odaları’nın başkan ve yöneticileri de katılım sağladı.

İki gün süreli Ayakkabı Sektöründe Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Ortak Akıl Çalıştayı’nın açılış konuşmasını, İESOB Başkanı ve İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata yaptı.

Ayakkabı imalatının eğitim, emek ve sabır istediğine dikkat çeken Başkan Yalçın Ata, büyüyen ve kazançlı bir sektör olmasına rağmen Ayakkabıcılığın gençlerin ilgisini çekmediğini belirtti.

Ayakkabı imalatında Çin’in dünya lideri olduğunu söyleyen Ata, "Türkiye’de ayakkabı üretim kapasitesi 550 milyon çift. Avrupa’nın en büyük, dünyanın da 6. üretim merkeziyiz. Yaklaşık 920 milyon dolara dayanan, 380 milyon çiftlik ihracat potansiyelimiz var. Ancak tüm bu verilere rağmen, toplumsal algı nedeniyle gençlerimiz mesleğimizi tercih etmiyor. Prestijli bir iş olarak görmüyor, tasarımından kalıp takılmasına kadar her aşaması sanat ve emek isteyen mesleğimizin zorluğundan çekiniyor. Bu nedenle gençlere mesleğimizi sevdirmek ve öğretmek adına mesleki eğitim programları, kurslar, çalıştaylar düzenliyoruz. Oda bünyemizde 20 yıldır faaliyet gösteren eğitim merkezini yeni makine teçhizatlarla, çağdaş eğitimlerle sürekli geliştiriyor, İMEP projesi ile programlar düzenliyor, eğitimin ardından kursiyerlerimizin istihdamını sağlıyoruz" diye konuştu.

Çalıştayda konuşan Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aydan da, 2016 yılının meslek eğitiminde dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Konuşmalar sonrasında Ayakkabı sektörünün küresel görünümü, sektörde meslek eğitimi, işgücü sorunu ve yabancı çalıştırma konularında Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Kastan, Erdoğan Özen, Nuran Senar ile Aişe Akpınar sunumlarını gerçekleştirdi.