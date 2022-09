WorldFood İstanbul sektörü uluslararası buluşturdu

Gıda sektörünün her yıl uluslararası buluşma noktası olan Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, yoğun yabancı alıcı, katılımcı ve ziyaretçisi ile tüm paydaşlarını 30’uncu kez ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Hyve Group tarafından düzenlenen ve 1 Eylül’de TÜYAP’ta kapılarını açan WorldFood Istanbul, sektördeki son ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilenmesine, yerli üreticilerin ve girişimcilerin desteklenmesine öncülük etme misyonunu sürdürüyor.

Bu yıl 30’uncusu 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenen WorldFood Istanbul 2022; İHBİR ile olan güçlü iş birliği ve ihracatta oldukça etkin bir rol oynayan Alım Heyeti Programı çerçevesinde; Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA), Balkan ülkeleri, CIS ülkeleri, Güney & Kuzey Amerika ülkeleri, Güneydoğu Asya gibi önemli bölgelerden ağırlıklı olmak üzere 77 ülkeden 600'den fazla davetli satın alma profesyonelini İstanbul’da ağırladı. Gıda sektörünün her alanından katılımcı ve ürünlerin yer aldığı, oldukça geniş bir ürün yelpazesini hem satın almacılar hem de ziyaretçilerle buluşturan fuar, toplamda 25 ülkeden 800’e yakın katılımcıya yeni iş birliği anlaşmaları fırsatları sundu. WorldFood Istanbul’un bu yıl 1 milyar Euro’luk iş hacmi yaratması hedefleniyor.

Avrupa Birliği ve European Institute of Innovation and Technology (EIT Food – Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü) tarafından desteklenen; Impact Hub Istanbul, Foodback.co ve Topraktan.co iş birliği ile gerçekleşen "Empowering Women in Agrifood - EWA" programının 2020-2021-2022 kadın girişimcileri, Food Tech Garage alanında sektöre özel teknolojik çözümlerini içeren yenilikçi projelerini ve hikayelerini dinleyicilere aktardı.

Arıların insanlık için çok önemli bir yeri olduğunu ve arı sayısının 10 yılda %60 oranında azaldığını belirterek sözlerine başlayan T2B Kurucusu Dilara Üzünlü, “Ürünümüzde yapay zekâ algoritmaları ile kovan içi ortamındaki verilerin takibi ve kontrolü, bal ağırlık durum tespiti, hastalık vb. olumsuz etkenlerin tespiti ile arıcılara destek oluyoruz.” dedi.

SARAPP Kurucusu Ece Cankat ise, “Günümüzün vazgeçilmez parçası mobil uygulamalar ile gastronomi dünyasının vazgeçilmezlerinden şarabı bir araya getirdik; şarap mobil uygulamasını oluşturduk. Fikrimizin çıkış temeli şarap tüketicilerin şarap içmek istediğinde, hangisini içmeliyiz sorusuna çözüm önerisi sunmak. Mobil uygulamamız sayesinde üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getiriyoruz. Hedefimiz hem şarap üreticisine hem de tüketicisine dokunmak ve Türk şarapçılığına değer katmak.” dedi.