Vodafone'dan 15 yılda 666 genç yeteneğe istihdam

Vodafone’un 2008’den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nda işe alım süreci tamamlandı. Bu yıl 4 bini aşkın başvurunun yapıldığı programa 78 genç kabul edildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor.

Vodafone’un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları sonuçlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından 4 bini aşkın gencin başvurduğu programa 34 farklı üniversiteden 78 genç kabul edildi. Programa katılanların %63’ünü kadın çalışanlar oluşturdu. Genç Discover’ların %50’si ticari, %36’sı teknoloji, ’ü de kurumsal ekiplerde kariyer yolculuklarına başladı. Vodafone, Discover Genç Yetenek Programı ile 15 yılda toplam 666 genci istihdam etti.

Geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirten Ücretlendirme, Yan Haklar, Çalışan İlişkileri ve İşe Alım Direktörü Ayça Kahraman, yüksek potansiyele sahip gençleri Vodafone’a kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye’nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçladıklarını söyledi.

"15 yıl önce 3 kişi alarak başlattığımız bu program sayesinde her yıl artan bir ivmeyle istihdama olan katkımızı sürdürüyoruz" diyen Kahraman, "Bugüne kadar toplam 666 genci bünyemize kattık. Kariyerine Discover olarak başlayan ve şu an Vodafone Liderlik Ekibimizde yer alan 4 kadın çalışma arkadaşımız bulunuyor. Her yıl programın tasarımını gözden geçirerek iyileşme fırsatı olan tarafları paydaşlarımızın da görüşleriyle geliştiriyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek" diye konuştu.