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Vergi borçları kamu alacaklarından kesilecek

EKONOMİ 15.09.2022, 08:06
Vergi borçları kamu alacaklarından kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin geçmiş vergi borçlarının kamu alacaklarından tahsil edileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vergi mükelleflerimizin vadesi geçmiş vergi borçlarının kamu alacaklarından mahsup edilmesi imkanı getirilmiştir. Böylece mükelleflerimiz borçlarını kolayca öderken kamu alacakları da gecikme yaşanmaksızın tahsil edilebilecek” denildi.

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