Vatandaşın cebine 30 milyon lira girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kurduğu, enflasyona karşı yurttaşın mutfağına nefes aldıran Halkın Bakkalı-Halkın Kasabı, 14’üncü şubesini 17 Şubat’ta Karşıyaka Şemikler’de açıyor. Halkın Kasabı, bugüne dek 595 bin vatandaşın cebine 30 milyon liralık katkı sağladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in halka sağlıklı, ekonomik ve güvenilir gıda ulaştırmak için kentin farklı bölgelerinde açtığı Halkın Bakkalı-Halkın Kasabı mağazaları 14’üncü şubesini 17 Şubat’ta Karşıyaka Şemikler’de açıyor. Et ürünlerinin yanı sıra İzmirli markalı süt ürünleri, bitkisel ürünler ve Türkiye’nin dört bir yanından kooperatiflerin ürettiği doğal ve sağlıklı ürünlerin yer aldığı Halkın Bakkalı-Halkın Kasabı mağazalarında yurttaşlar enflasyona karşı korunuyor.

İzmir’in geneline yayılıyor Kâr amacı gütmeden, tüketiciye sağlıklı, güvenilir, kaliteli ve ekonomik gıda ürünleri tedarik eden Halkın Bakkalı-Halkın Kasabı marketleri, İzmir genelinde Balıkçılar, Erzene, Buca Gediz (ESHOT), Girne, Doğanlar, Ulukent, Gültepe, Özkanlar, Balçova, Ayrancılar, Çamdibi, Bozyaka olmak üzere 12 şube, “Gezici Bakkal” da eklendiğinde 13 şubeyle hizmet veriyor. “Gezici Bakkal” adıyla hizmet veren otobüs her hafta İzmir’in başka bir noktasında satış yapıyor.

Vatandaşın cebine 30 milyonluk katkı Günlük yaklaşık 5,5 ton civarında et satışı yapan Halkın Bakkalı-Halkın Kasabı geçen ay 35 milyon liralık satış yaptı. Mağazalarda yapılan satışın yaklaşık 7 milyon liralık kısmını 23 kooperatifin 20 çeşidin üzerindeki ürünleri oluşturuyor. Halkın Kasabı, faaliyete başladığı ilk günden bugüne 500 ton et satışı yaptı. Halkın Kasabı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kar amacı gütmeden yaptığı satışlar sayesinde 595 bin vatandaşın cebine 30 milyon liralık katkı sağladı.