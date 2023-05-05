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Vatandaşın cebine 15 milyon liralık katkı

EKONOMİ 05.05.2023, 07:39
Vatandaşın cebine 15 milyon liralık katkı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Torbalı Ayrancılar’da hizmete açılan İzmir genelindeki 10’uncu Halkın Bakkalı/ Halkın Kasabı şubesini ziyaret etti. Başkan Soyer, Halkın Kasabı sayesinde 5 ayda İzmirlinin cebine 15 milyon liralık katkı yapıldığını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için hayata geçirilen Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı’nın Torbalı Ayrancılar’da hizmete alınan 10’uncu şubesini ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer’e Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler eşlik etti.

Ziyarette konuşan Başkan Tunç Soyer, “Biz 4 yıldır gücümüz yettiğince halktan yana bir belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Hizmete açtığımız 10 Halkın Kasabı’yla 5 ayda 55 milyon liralık et satışı yaptık. Yaklaşık 15 milyon lira vatandaşın cebinde kaldı. İzmir tarihinin et ve süt hareketinde kamu alanında en büyük işini yapıyoruz” diye konuştu.
  “İzmir’in her yerinde olacak” Halkın Bakkallarının İzmir’in her yerine yayılarak yurttaşlara uygun fiyatlı, sağlıklı ve yerli ürünlerin ulaştırılacağını ifade eden Başkan Soyer, “Emekçinin, küçük üreticinin etine sütüne sahip çıkıyoruz ve onu sağlıklı ürünler olarak İzmirlilerle buluşturuyoruz. 11’incisini Çamdibi’nde açacağız. Bundan sonra İzmir’in her yerinde Halkın Bakkalları, Halkın Kasapları olacak; aracı bırakmayacağız. Doğrudan doğruya halkın ürettiğini halkla buluşturacağız” dedi. 
  Torbalı ucuz ve sağlıklı etle buluştu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzTarım A.Ş. tarafından geçen günlerde hizmete alınan Torbalı Ayrancılar’daki Halkın Bakkalı’nın yenilenen Halkın Kasabı reyonlarında, Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde küçük üreticiden alınan sağlıklı ve güvenli et ürünleri, İzmirli markalı işlenmiş ürünler ve karkas et şeklinde olarak uygun fiyatla satışa sunuldu. Enflasyon nedeniyle piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 40 altında satılan et ürünleri yurttaşların mutfağına umut oldu. Halkın Bakkalı-Halkın Kasabı şubelerinde et ürünlerinin yanı sıra İzmirli markalı süt ürünleri, bitkisel ürünler ve Türkiye’nin dört bir yanından kooperatiflerin ürettiği doğal ve sağlıklı ürünler yer alıyor.

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