Vatandaş yine de çoklu kart kullanımından vazgeçemiyor

Kart limitlerinin tüm kartlar için geçerli olması ve kredi kartı aidatlarının 1.500 TL'lere dayanmasıyla birlikte vatandaşlar kredi kartı kullanım alışkanlıklarını yeniden gözden geçiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Ekonomik zorluklar karşısında gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartı kullanan vatandaşlara bir zorluk da kart aidatlarıyla geldi.

Geçtiğimiz günlerde kredi kartı aidatlarının yüzde 50 ila 70 arasında artmasıyla bazı kredi kartı ücretleri 1.500 TL'ye kadar arttı.

Devletin koyduğu kredi kartı limitlerinin tüm bankalar için ortak belirlendiği bu dönemde vatandaşlar yine de çoklu kart kullanımından vazgeçmiyor.

BKM verilerine göre Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı, ülke nüfusunu geçmiş durumda.

MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, Türkiye'de bir kişinin ortalama 4 kredi kartı olduğunu bu hesapla yıllık ödemesi gereken aidatın 6 bin TL'ye kadar çıkabileceğine dikkat çekti.

Artık tüm kartları konsolide eden, banka ve kredi kartlarının özelliklerini tek bir karta indirgeyen çözümlere ihtiyaç olduğunu belirten Kaya, bu ihtiyaç doğrultusunda vatandaşa avantaj sağlayacak, aynı zamanda yeni nesil bankacılığı hayatımıza adapte edecek çözümler ürettiklerini söyledi.

MARS IQ algoritması sayesinde kullanıcılar bütün kartlarını MARS'ta birleştirilebildiğine dikkati çeken Kaya, "Özellikle yüklü alışverişlerde kart bakiyelerini takip etme, karta para aktarma gibi zaman kaybettiren süreçleri MARS IQ onlar için yönetiyor. Ayrıca kullanıcılara ihtiyaçlarına uygun kart segmentini seçme imkanı sunarak aylık üyelik sistemiyle harcamalarından daha fazla kazanma şansı veriyor” dedi.

