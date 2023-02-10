Varlık Fonu'na resmi müracaatta bulunuldu... Şans Oyunlarının gelirleri depremzedelere bağışlansın!

İzmir Milli Piyango Satıcıları ve Şans Oyunları Bayileri Odası, Türkiye Varlık Fonu’na resmi müracaatta bulunarak, 11-12 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şans oyunlarında toplanan paranın, depremzedelere harcanmasını istedi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin tek yürek olduğu bir dönemde her türlü desteğe ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Oda Başkanı Paşa Çakmak, "Bu düşüncelerle 11 ve 12 Şubat tarihlerinde çekilişlerinin düzenlendiği Çılgın Sayısal, Süper Loto, 10 Numara ve Şans Topu oyunlarının gelirlerinin bağışlanmasını talep ettik. Süper Loto’da 36 milyon, Çılgın Sayısal’da 108 milyon, 10 Numara’da 570 bin, Şans Topu’ndaki 227 bin lira bu amaçla kullanılırsa toplamda 144 milyon 797 bin lira, yani 145 milyon liraya yakın bir meblağ mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılabilir. Milli Piyango çekilişi de bu havuza ilave edilebilir" diye konuştu.

Sosyal medyada da vatandaşlardan bu yönde paylaşımlar geldiğini anımsatan Çakmak, "Ülkemizi derinden sarsan bu acılı günlerde yaralarını bir nebze olsun hafifletmek adına adı geçen şans oyunlarında büyük ikramiyelerin çekiliş yapılmaksızın depremzedelere gönderilmesi için oda olarak resmi talebimizi ilettik, konunun takipçisi de olacağız" dedi.