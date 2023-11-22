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Van'da helal gıda bilinci oluşturdu

EKONOMİ 22.11.2023, 12:37
Van'da helal gıda bilinci oluşturdu

Van merkezinde 2015 yılından beri faaliyet gösteren Helal Van Marketi, yerli ve helal ürünleriyle dikkat çekiyor. Marketin işletmecisi Talha Çeber, yaptığı açıklamada, marketlerinde tamamen yerli ürünlere ve yüzde 98'i GİMDES helal sertifikasına sahip ürünlere yer verdiklerini belirtti.VAN (İGFA) - Van’da 2015 yılından beri faaliyet gösteren Helal Van Marketi, yerli ve helal ürünleriyle halka hizmet ediyor.

Market işletmecisi Talha Çeber, özellikle İsrail markalarına karşı net bir tavır aldıklarını vurgulayarak, "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, bizler marketimizde hiçbir şekilde İsrail malı bulundurmuyoruz. Tüm ürünlerimiz yüzde yüz yerli. İsrail mallarını boykot etmekle görevimiz bitmiyor; bu durumu hayat tarzımız haline getirmeliyiz. Türkiye'de üretilen birçok saygın firma var ve bu firmalardan alarak İsrail mallarına alternatif bulabiliriz" dedi.

HELAL VE SAĞLIKLI ÜRÜNLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Talha Çeber, marketlerinde gıdadan temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede GİMDES sertifikalı helal ve sağlıklı ürünleri bulundurmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Halal Van Marketi olarak ticari kaygı gütmediklerini ifade eden Çeber, "Burada bir hizmet sunuyoruz bu hizmet, insanlara  helal ürünleri ulaştırmak, insanları bilgilendirmektir. Çocuklarımıza sunduğumuz her ürün, onların bedenine etki eder. Bu nedenle helal lokmayı sevdirmek ve helal gıdayı benimsetmek önemlidir. Bu konuda dikkatli olursak, toplumda olumlu geri dönüşler alabiliriz" diye konuştu.

VAN'DA HELAL GIDA BİLİNCİ OLUŞTURUYORUZ

Market, içeriğinde jelatin ve karmin gibi şüpheli maddeler bulunan ürünlere yer vermemeye özel bir önem verdiklerini kaydeden Çeber, Van'da helal gıda bilinci oluşturduklarını belirterek, "Müşterilerimiz evlerinin ihtiyaçlarını tamamen marketimizden karşılıyor. Sigara gibi zararlı ürünleri satmıyoruz ve yalnızca helal ve sağlıklı ürünlerle müşteri portföyümüzü oluşturduk. Vanlı müşterilerimiz artık helal gıda bilinciyle alışveriş yapıyorlar." dedi.

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