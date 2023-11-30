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Vali Gökmen Çiçek'ten Kayseri Şeker'e övgü

EKONOMİ 30.11.2023, 10:45
Vali Gökmen Çiçek'ten Kayseri Şeker'e övgü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Şeker’i ziyaret ederek çalışanlar ile öğle yemeğinde buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Şeker üretim sürecini yerinde inceleyen, Kayseri Şeker’in Sosyal ve Sportif Tesislerini de gezen Vali Çiçek, Kayseri Şeker’in tarımsal ekonominin lokomotifi olduğunu söyledi. Vali Çiçek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay nezdinde işçisinden çiftçisine varıncaya kadar Kayseri Şeker ailesini tebrik etti.

Vali Çiçek’in Kayseri Şeker ziyareti oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Vali Çiçek ziyaret programına Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek başladı. Vali Çiçek daha sonra işçi yemekhanesine geçerek Kayseri Şeker çalışanlarıyla öğle yemeğinde buluştu. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinde hazır bulunduğu yemeği müteakip Başkan Akay, Vali Gökmen Çiçek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu görüşlere yer verdi: Kayseri Şeker, kuruluşundan bu yana şeker sektöründe liderlik bayrağını sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da gururla taşıyan bir çiftçi organizasyonudur. 1955 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü çalışmalarıyla, şeker sektörünün ilerlemesine büyük katkılar sağlamaktadır. BBoğazlayan ve Turhal şeker fabrikalarıyla entegre bir yapıda çalışarak, büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Bu yıl, Kayseri Şeker için bir dönüm noktası olmuştur. Gerçekleştirdiğimiz en geniş çaplı pancar ekimi ile çiftçi kuruluşu olarak Türkiye'de ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Ayrıca halka arzımızı başarıyla tamamlayarak, Mayıs ayı itibarıyla Borsa İstanbul'da hisselerimiz işlem görmeye başlamıştır. Bu başarımız, şirketimizin sadece alana ekim veya fabrika yatırımlarıyla değil, aynı zamanda istihdam ve personel politikalarıyla da öncü pozisyonunu pekiştirdiğini göstermektedir. 800 çalışanımıza kadro verilmesi ve özellikle yüzde yüzün üzerinde gerçekleşen ücret artışıyla, çalışanlarımızın refah seviyesini en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Alkışlarla kürsüye gelen Vali Gökmen Çiçek, konuşmasında Kayseri Şeker’in Kayseri ve ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra şehrin sosyal sorumluluk projelerinde de önemli rol üstlendiğini belirtti. Vali Çiçek konuşmasında şu görüşlere yer verdi; "Kayseri Şeker, Kayseri’nin üreten gücü olmakla birlikte, tarımsal ekonominin de lokomotifidir. Kayseri Şeker’in adının başarılarla anılması gurur vericidir. Kayseri Şeker’in borsaya açılması “Kızıl Elma”dır. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay nezdinde Kayseri Şeker ailesini, yönetiminden,  işçisine ve çiftçisine varıncaya kadar tebrik ediyorum."
 

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