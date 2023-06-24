Vali Gökmen Çiçek KTSO toplantısında

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek’in katılımıyla gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Haziran ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in konuk olduğu toplantıya Başkan Ömer Gülsoy, Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi. Meclis toplantısında gündeme dair açıklamalarda ve Yönetim Kurulu’nun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek için kürsüye gelen Başkan Gülsoy, konuşmasına Vali Çiçek’e meclis toplantısına katıldığı için teşekkür ederek başladı. Gülsoy, “Deprem bölgesinde Kayseri denince Gökmen Vali diyorlar. Özellikle koyteyner çarşıların kurulmasında siz varsınız. Sizin önerilerinizle kurulan bu çarşılar deprem bölgesinde hayatın normalleşmesine büyük katkı sağladı. Bizler ‘Ulaşım olmadan, ticaret olmaz’ diyoruz. Sizde ‘Ticaret olmadan, normalleşme olmaz, geçim olmaz, huzur olmaz’ dediniz. Şehir olarak bizlerde kendimizi şanslı görüyoruz. Üstün gayretinizin yanı sıra samimi, toplumun tüm kesimi ile barışık iletişime açık bir Valiye sahibiz. Özellikle iş dünyası için çözüm odaklı çalışmalarınız takdire şayandır.” ifadelerini kullandı.

“YENİ KABİNE YETKİN İSİMLERDEN OLUŞUYOR”

Seçimler sonrası oluşan yeni kabineye başarılar dileyen Gülsoy, “Yeni kabinede birçok alanda mesleğin içinden gelen yetkin isimlerden oluşuyor. Prangalarından kurtulan Türkiye'yi, küresel bilinmezliklere rağmen çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklarına inanıyorum.” dedi.

“BAKAN ÖZHASEKİ ZORLU BİR SÜRECİN İÇERİSİNDE GÖREV YAPACAK”

Konuşmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yeniden Mehmet Özhaseki’nin getirilmesinin Kayseri ve iş dünyası açısından önemine vurgu yapan Gülsoy, “Kendisine can-ı gönülden başarılar diliyorum. Zor bir görevi devraldı. Öncekinden daha zorlu bir sürecin içerisinde görev yapacak. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ama bununda altından tecrübesiyle, bilgi birikimiyle, konulara hakim olmasıyla kalkacağına can-ı gönülden inanıyoruz. Çünkü Allah rızası için ülke sevdasıyla çalıştığını biliyoruz.” diye konuştu.

“RASYONEL, İSTİKRARLI, ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR EKONOMİ PROGRAMINA İHTİYACIMIZ VARDIR”

Ekonomideki güncel gelişmeleri değerlendiren Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Finansal istikrar ve fiyat istikrarı hiç şüphesiz ekonomi politikalarının olmazsa olmazıdır. Hazine Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, ilk açıklamasında rasyonel kararların alınacağından bahsetti. ‘Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz.’ açıklamasında bulundu. Bizim beklentimizde bu yöndedir. Rasyonel, istikrarlı, öngörülebilir bir ekonomi programına ihtiyacımız vardır.Bir an önce ekonomik istikrarın tesisini sağlayacak, makroekonomik göstergelerimizin iyileşmesine katkı sunacak ekonomi programının yapılması elzemdir. Temennimiz ve beklentimiz, ekonomi politikalarının tam bir bütünlük içinde, tutarlı ve kararlı programlarla hayata geçirilmesidir.”

“ÇALIŞANLARIMIZ NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA, ÜRETİMDE O KADAR GÜÇLÜ OLUR”

Konuşmasında yeni açıklanan asgari ücrete de değinen Gülsoy,”Ülkemizde 8 milyona yakın kişi asgari ücretle geçiniyor. Yapılan %34’lük ara zam, hem çalışanlarımıza hem de işverenlerimize hayırlı olsun. Enflasyonla mücadelede çalışanlarımızın alım gücü ve refah payının artırılması adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Çalışanlarımız ne kadar güçlü olursa, üretimde o kadar güçlü olur. Enflasyon mücadelemizi topyekün sürdürerek, ülkemizi çalışanıyla, işvereniyle daha güçlü bir üretim ve ihracat ülkesi haline getirmeliyiz.” İfadelerini kullandı.

“SİLAHLARIN GÖLGESİNDE YAZILAN ANAYASAYI HALA İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı hakkında da görüşlerini dile getiren Gülsoy, “Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmemek koşuluyla Türkiye sivil, katılımcı, çoğulcu bir anayasaya kavuşmalıdır.Her şey tam bağımsız, egemen büyük Türkiye Cumhuriyeti için olmalı. Silahların gölgesinde yazılan anayasayı hala içimize sindiremiyoruz. Çoğulcu, katılımcı bir anayasanın yapılmasını elzem olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılında yeni anayasanın bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz.” dedi.

“İHRACATCI 21 FİRMAMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu’nu değerlendiren Gülsoy, “ 2022 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listede 17, Serbest Bölgemizden de 4 firmamız olmak üzere Kayseri’den 21 firmamız yer aldı. Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı arasına girerek kalkınmamız adına var gücüyle çalışan, her koşulda üreten ve ihracat yapan ve İlimizi ihracatta şampiyonlar arasına taşıyan değerli firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.

VALİ GÖKMEN ÇİÇEK: TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISINI ÇOK ÖNEMSİYORUM

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Ticaret Odası’nın meclis toplantısının önemine değindi. Çiçek, “ İçimizi döktüğümüz, dertleşebildiğimiz kamuoyuna bazı bilgiler verebildiğimiz bir platform haline dönüşüyor. O yüzden burada olmayı çok önemsiyorum. Çünkü Ticaret Odasının toplantılarını sadece burada toplantıda olanlar değil, buradan dalga dalga kamuoyuna yayıldığını biliyorum. Davetleriniz il valisi olarak benim için önemli. Diğer siyasi ve kamu görevlileri için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum.” dedi.

Deprem bölgesine Koordinatör Vali olarak atandıktan sonra yaşadıklarını paylaşan Vali Çiçek, “Çanakkale Ruhu, 15 Temmuz’da yaşadığımız olay aslında kaybolmuyor. Millet bir kriz anında, bir felaket anında tekrar eski ruhuna dönüyor. Yaşadığımız sadece afet falan değildi. Milletin birlik ve beraberlik içerisinde yaptığıydı. Ama ben asıl teşekkürü Kayseri’ye etmek zorundayım.1 yıldır buradayım. Her gün çok büyük gurur duydum. Kayseri Valisi olmak hayatım boyunca taşıyacağım en büyük şeref olacak. Deprem bölgesinde bu duyduğunuz gurur bin kat artıyor. Koca bir Kayseri var arkanızda. Sizden bir şey istenince o kadar rahatsınız ki. Ticaret Odası Başkanını ararım. Kayseri’yi ararım buraya yığar diyorsunuz. Kayseri’de yağmur oluyor, oraya yağıyor. Bugün Kahramanmaraş’ta Kayseri sevgisini herkesin görmesi mümkün. “ diye konuştu.

Deprem bölgesinde kurulan çarşıların moralleri düzelttiğinin altını çizen Vali Gökmen Çiçek, “Şehirlerde insanların dertleştikleri, buluşma yeri olarak kullanıldı. Ticaret Odamıza çok teşekkür ediyorum. Oranın tefrişinde, oradaki işyerlerinin yapılmasında bizzat gelerek çok büyük destekleri oldu. Şuan oradaki dükkanların hemen her birinde bizzat Ömer Gülsoy’un elleriyle verdiği ‘Kayseri Ticaret Odası Fahri Üyesidir’ levhaları sizi karşılayacaktır. Buda bizi çok mutlu etti. Bunlar çok etkileyici şeylerdi. “ ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Aslan tarafından Vali Gökmen Çiçek’e ipek seccade hediye edildi.