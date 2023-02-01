Vakko Grup, Bursa DownTown projesine lüks deneyimin imzasını atacak

Vakko Grup, bölgedeki en büyük mağaza metrekaresi ile Bursa DownTown projesine lüks deneyimin imzasını atacak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en büyük iki ilçesi Osmangazi ve Nilüfer’in kesişme noktasında yer alan DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, şehre değer katan en büyük karma proje olarak hayata geçiyor.

Konut, ofis, otel, sanat ve kültür merkezi, müze ve birçok yapıyı daha bünyesinde barındıran proje, alışveriş merkeziyle de oldukça iddialı geliyor.

Resmi açılışı önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek projede, Bursa halkını özel bir deneyimle buluşturmaya hazırlanan Atış Şirketler Grubu, Türkiye’de lüks deneyimi deyince akla gelen ilk marka olan VAKKO ile ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Bursa’da başlayan yatırımlarıyla inşaat ve gayrimenkul sektöründe Türkiye’nin lokomotif markalarından biri olmayı başaran Atış Şirketler Grubu, ülkenin en köklü lüks markası VAKKO ile DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi’ndeki işbirliğini Raffles Hotel Istanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyurdu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, 650 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa’nın en büyük karma yaşam projesi DownTown’da dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

BURSA VE BÖLGESİNDE LÜKS YAŞAM TARZINA DEĞER KATACAK

VAKKO’nun 4 bin metrekarelik dünyası ve 7 markasıyla DownTown’da yer alacağını söyleyen Atış, “89 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en büyük markalarından biri olan VAKKO, yatırımımız içindeki en büyük ve önemli işbirliklerimizden biri. Kendileriyle bir arada olmak bizim için gurur kaynağı” dedi. Bursa ve bölgesinde lüks yaşam tarzına değer katacak DownTown’da hem iş ortakları hem de ziyaretçiler için yüksek kalite standartları oluşturduklarını belirten Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, yeni nesil alışveriş deneyiminin yaşatılacağı DowntownAVM'deki her yapılanmada lüksü ve çizgi üstü deneyimleri ziyaretçi ve müşterilerimize sunma amacı ile yola çıktıklarını belirterek, VAKKO ile işbirliğinin öneminden bahsetti.

4 BİN METREKARELİK MAĞAZA 2023 YILI İÇİNDE AÇILACAK

Toplantıya katılan VAKKO CEO’su Jaklin Güner ise DownTown’daki yatırımlarının, bir alışveriş merkezindeki en büyük toplam alana sahip projeleri olduğunu belirterek, “Yaklaşık 4 bin metrekarelik yatırımla DownTown’da Vakkodostları ile buluşuyoruz. 2 bin 400 metrekarelik Vakko mağazamızda Vakko Erkek, Vakko Kadın, Vakko Home, Couture, Gelinlik, Eşarp, Çanta, Ayakkabı, Parfüm, Aksesuar, V2K markalarımız bulunacak. 530 metrekarelik Vakkorama mağazamız ise adeta bir deneyim alanı. Kadın, erkek, çocuk koleksiyonlarımızın bulunduğuVakkorama’da genç ve kendini her zaman genç hissedenlerin ihtiyaç duyduğu her tasarım bulunacak. Kadın ve erkek koleksiyonlarıyla W Collection mağazamız sezon modasına yöneliktrendleri Bursalılara sunacak. 250 metrekarelik VakkoramaCafe ve 375 metrekarelik Vakko Bistrot ile Vakko L’Atelier dünyası da tüm etkinlikleri, lezzetleriyle Bursa için bir buluşma noktası olacak. DownTown’daki mağazamızı 2023 yılı içinde açacağız” diye konuştu.

Perakende sektöründeönemli bir paya sahip olan Bursa’da 2000 yılından beri faaliyetlerini sürdüren VAKKO, DownTown AVM’de gerçekleştirdiği yatırımla, lüks hizmet anlayışını yeni mağazaları ile Bursa halkına ulaştıracak. Vakko Grup bünyesinde tekstil ve gıda alanında faaliyet gösteren tüm markaların yer aldığı proje; Vakko, Vakkorama, W Collection, VakkoramaCafe, Vakko Bistrot markalarının bir arada olması açısından da bir ilki temsil ediyor.