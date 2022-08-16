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Vakıf Katılım Kütahya'da 'şube'lendi

EKONOMİ 16.08.2022, 18:25
Vakıf Katılım Kütahya'da 'şube'lendi

Vakıf Katılım’ın Kütahya’daki ilk şubesi hizmete girdi.KÜTAHYA (İGFA) - Ülke genelinde şubeleşme çalışmalarına devam eden Vakıf Katılım, müşterilerine uzman kadrosuyla katılım bankacılığı hizmeti için Kütahya'da şube açtı.

Bireysel müşterilerin yanı sıra KOBİ’lere de finansal destek sunacak olan Vakıf Katılım’ın Kütahya Şubesi’nin açılışına Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, Vakıf Katılım üst yöneticileri ve Kütahyalılar katıldı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, Vakıf Katılım’ın Kütahya Şubesi’yle birlikte bugün itibarıyla141 şubeye ulaştığını söyledi. Çelik, “Bu yılı 24 şube daha açarak 165 şube ile kapatmayı hedefliyoruz. Kütahya’daki ilk şubemizle bu güzide ilimizde katılım bankacılığındaki farkımızı ortaya koyacağız. Kütahyalılara uzman kadrolarımız, hızlı çözümlerimiz ve finansal desteğimizle hizmet sunacağız” dedi.

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