Uzay Kocabaş, DİSK Denetim Kurulu Üyesi oldu

Arzu Çerkezoğlu’nun yeniden genel başkan seçildiği Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Genel Kurulu’nda, Genel-İş Sendikası Muğla 1 No’lu Şube Başkanı Uzay Kocabaş Denetim Kurulu üyeliğine getirildi.MUĞLA (İGFA) - DİSK 57. Kuruluş yılında 17. Olağan Genel Kurulunu 9-10-11 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdi. Arzu Çerkezoğlu ve Muzaffer Çetin’in genel başkanlığa aday olduğu genel kurulda, 300 delegeden 244'ünün oyunu alan Arzu Çerkezoğlu tekrar genel başkanlığa seçildi.

Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki yeni yönetimde Muğla’dan Genel-İş Sendikası Muğla 1 No’lu Şube Başkanı Uzay Kocabaş, Denetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Genel-İş Sendikası Muğla 1 No’lu Şube Başkanı Uzay Kocabaş, “Beraber daha yürüyeceğimiz çok yol var, inancımızla, mücadelemiz hiç bitmeyecek. Yaşasın dünya işçi sınıfının birliği, yaşasın sömürüsüz bir dünya, inadına sendika, inadına DİSK” diye konuştu.