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Uyumsoft ve MİB iş birliğinde işletmeler için dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 konuşuldu

Makina İmalatçıları Birliği (MİB), sektörün gelişimine yönelik yerli üreticilere desteklerini sürdürüyor Yerli yazılım üreticisi Uyumsoft ve MİB iş birliğinde, işletmeler için dijital dönüşüm yolculuğu ve Endüstri 4 0 konusu Bursa’da konuşuldu

EKONOMİ 28.05.2024, 16:27
Uyumsoft ve MİB iş birliğinde işletmeler için dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 konuşuldu

Makina İmalatçıları Birliği (MİB), sektörün gelişimine yönelik yerli üreticilere desteklerini sürdürüyor. Yerli yazılım üreticisi Uyumsoft ve MİB iş birliğinde, işletmeler için dijital dönüşüm yolculuğu ve Endüstri 4.0 konusu Bursa’da konuşuldu.

BURSA (İGFA) - 1990 yılından beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği (MİB), yerli üreticilere destek olmaya devam ediyor.

Yerli yazılım üreticisi Uyumsoft ve MİB iş birliğinde, işletmeler için dijital dönüşüm yolculuğu ve Endüstri 4.0 konusu Bursa’da konuşuldu.

Bursa Baia Hotel'de düzenlenen organizasyon; Makina İmalatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İğrek Makina Ar-Ge Müdürü Fatih İğrek, Makina İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç’ın yanı sıra, Uyumsoft İş Geliştirme Yöneticisi Zehra Atamer, Uyumsoft Kanal Müdürü Funda Şengül Akı, Uyumsoft ERP Satış Direktörü Hüseyin Hüseyinoğlu, Kıdemli ERP Satış Direktörü Nilüfer Ustamehmetoğlu, Uyumsoft Bursa Bölge Çözüm Ortağı Kemal Güler, Akıllı Fabrikalar Kurucu Ortağı Demet Güdül ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

YERLİ ÜRETİME DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Açılışta konuşan Makina İmalatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih İğrek, imalat sektöründe yazılım dünyasının önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. İğrek, "Yerli üretim, yerli sanayi ülkemizin en önemli dinamiği. İstihdam anlamında, genç nüfusumuzun itibarlı, kaliteli, istihdama kavuşması anlamında imalatın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yeni bir geleceğe yürüyoruz. İşte bu Endüstri 4.0 olarak adlandırılan süreçte, yazılım artık ana programlardan birisi.  Yerli yazılıma şimdi odaklanmamıza destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda MİB olarak desteklerimiz koşulsuz devam edecek" şeklinde konuştu.

UYUMSOFT’UN SAĞLADIĞI AVANTAJLARA DEĞİNİLDİ

Daha sonra konuşan Uyumsoft Kanal Müdürü Funda Şengül Akı ise Uyumsoft’un kurumsal sunumunu yaparak katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Etkinlikte ayrıca, Uyumsoft ERP Satış Direktörü Hüseyin Hüseyinoğlu, sanayi firmalarının dijital dönüşüm süreçlerini ve Uyumsoft’un sağladığı avantajları detaylı bir şekilde ele aldı.

Sanayi firmalarında dijital dönüşüm gerçekleştirilirken iş zekâsı çözümü AQİLLE kullanım avantajlarını, Kıdemli ERP Satış Yöneticisi Nilüfer Ustamehmetoğlu sundu.

Uyumsoft Bursa Bölge Çözüm Ortağı Kemal Güler ise Uyumsoft ile çalışma deneyiminden ve bu süreçte elde edilen başarılarından bahsetti.

Etkinlik kapsamında, Akıllı Fabrikalar Kurucu Ortağı Demet Güdül, “Akıllı Fabrikalar Sanayi Firmalarında Dijital Olgunluk” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Kapanış konuşmasını Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak gerçekleştirerek şunları dile getirdi: “MİB ile Uyumsoft iş Birliğimiz çerçevesinde Türkiye Sanayi firmalarındaki Dijital Dönüşüm süreçlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Etkinlikte ek olarak, il bazında yapılan etkinliklerin yanı sıra webinar semineri ile de sürecin desteklenmesi kararlaştırıldı.

Konuşmanın ardından Erkaynak, katılımcıların sorularını yanıtlayarak merak edilen konulara açıklık getirdi.

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