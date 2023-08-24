Uygulamalarıyla gıda israfının önüne geçiyor

6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaşan Şok Marketler, gıda israfını önleyen, atıkları azaltan, enerji verimliliğini artıran projeleriyle dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - ‘İsrafsız Şirket’ modelini odağına alan ŞOK Marketler; raporda enerji verimliliği, su ve atık yönetimi, plastik azaltımı, sürdürülebilir tarım, paydaş refahı odaklı yatırım ve yaklaşım, çeşitlilik ve fırsat eşitliği gibi alanlarda model oluşturabilecek uygulamalarına yer verdi.

GIDA İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİYOR

ŞOK Marketler’in sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında öne çıkan projelerinden biri ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım Projesi’ oldu. Bu projeyle hem yerli üretime en üst düzeyde destek sağlanıyor hem de israfın önüne geçiliyor. Şirket, bu projeyle Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerin ürettiği kaliteli ürünleri en avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Doğrudan çiftçiden alımlar yapılarak tohumdan sofraya her aşamada kontroller sağlanıyor ve çiftçilere tam destekle ürünler tarladan reyona taşınıyor. Bu proje kapsamında tahıl ve baklagil taneleri gibi büyük tarımsal ürünlerin hasadının mekanize edilmesi ve endüstriyel makinalar tarafından yapılması sayesinde gıda kaybı engelleniyor. Bahçecilik ürünleri ise kuru tahıl ve baklagillerin aksine elle hasat ediliyor. Firmanın, ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım Projesi’ ile bilgilendirdiği çiftçi sayısı 378’e ulaştı.

46 bini aşan çalışanıyla değer yaratmaya devam eden şirket, kadın ve genç çalışanların bu ekosistemde daha çok yer almaları ve daha etkin olmaları adına çalışıyor.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek israfsız şirket modeline sıkı sıkıya bağlı olduklarını, tüm mağaza ve depolarında enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmak için tedbir aldıklarını söyledi.

Birlikten berekete yaklaşımıyla kaliteli ve güvenilir ürünlerini en uygun fiyatlarla müşteriyle buluşturduklarını kaydeden Demirel, verimlilik açısından dijital yeteneklerini doğru şekilde kullandıklarını ve dijital altyapı yatırımlarını büyüttüklerini de dile getirdi.