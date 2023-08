UTİB, New York'taki iki fuarda da ilgi gördü

New York’ta eş zamanlı düzenlenen Premiere Vision New York ve Functional Fabric Fuarları’na katılan Türk firmaları, tasarım, moda ve trend gücünü bir kez daha gösterdi. Her iki fuara da milli katılım organizasyonu düzenleyen Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) trend alanı ve info standı ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.BURSA (İGFA) - Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, son yılların yükselen pazarı ABD’de tanıtım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Moda ve tekstil sektöründeki son trendlerin ve yenilikçi ürünlerin sergilendiği prestijli bir platform olan Premiere Vision New York Fuarı, New York’ta gerçekleştirildi.

Katılımcılar, etkinlik boyunca elde ettikleri deneyimlerle projelerine yön verme ve iş birliklerini güçlendirme fırsatı yakaladı.

Bu yıl 45’incisi düzenlenen fuara Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ve 50 Türk firma katılım gösterdi. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Ocak ve EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş’ın da katıldığı uluslararası organizasyonda firmalar, yaratıcı tasarımlarını ve ürünlerini tüm dünyayla paylaştı. Etkinlik boyunca gerçekleşen seminerler ve atölye çalışmaları, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımına katkıda bulundu.

TURKISH TASTE BÖLÜMÜ ZİYARETÇİLERİN YOĞUN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Türkiye'nin gururu olan milli katılımcılar, etkinliğin en dikkati çeken ve başarılı stantları arasında yer aldı.

UTİB’in milli katılım organizasyonunda yer alan 34 firma, kaliteli ürünleri ve çarpıcı tasarımlarıyla büyük ilgi odağı oldu. Bireysel katılımcılar da kendi alanlarında özgün ürünlerini tanıtarak etkinliğe değer kattı. Katılımcılara yeni iş fırsatları ve ticari ilişkiler kurma imkânı sağlayan fuar, özellikle küresel moda endüstrisinin merkezi New York'ta uluslararası birçok alıcı ve profesyoneli bir araya getirdi.

Her iki fuarın da sektöre ilham vererek yenilikçi iş birliklerine kapı araladığını belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Moda ve tekstil dünyasında yeni ufuklar açan Premiere Vision New York ve eş zamanlı düzenlenen Functional Fabric Fuarları, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Fuardaki etkinlikleri ve katılımcıları incelediğimizde, özellikle Türk milli katılımcılarının büyük başarıya imza attığını gözlemledim. Özellikle Birliğimizin ve üyelerimizin stantlarında sergiledikleri kaliteli kumaşlar ve aksesuarlar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ülkemizin tekstil ve hazır giyim sektöründeki gücünü bir kez daha kanıtlayan Türk katılımcılar, global pazarda önemli bir rol üstlendiğini gözler önüne serdi. Gelecek yıllarda da bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, sektördeki gelişimi ve rekabeti destekleyecektir.” diye konuştu.