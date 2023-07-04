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UTİB'in UR-GE Projesi BUTEKOM ile güçlenecek

EKONOMİ 04.07.2023, 10:22
UTİB'in UR-GE Projesi BUTEKOM ile güçlenecek

UTİB'in, Ticaret Bakanlığı desteği ile yürüttüğü ‘Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi’ kapsamında BUTEKOM'da gerçekleştirilen Küme Toplantısında ortak hayata geçirilecek çalışmalar istişare edildi.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Denetim Kurulu üyesi Aşkın Kandil, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde (BUTEKOM) Genel Müdürü Murat Kurtlar ve küme firmalarının katıldığı toplantıda; proje süresince gerçekleştirilen eğitimler, gelecek dönemde hayata geçirilecek projeler ve BUTEKOM ile işbirliği fırsatları ele alındı.

Projenin ilerleyen süreçlerinde, tekstil ve hazır giyim sektöründeki firmaların gündeminde yer alan katı atık yönetimi ve döngüsel üretim çalışmalarının ağırlıklı olarak ele alınacağına dikkat çekildi.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin tekstil sektöründe yüksek katma değerli ihracatın önünü açtığını ifade eden UTİB Denetim Kurulu üyesi ve İpekiş Genel Müdürü Aşkın Kandil, rekabeti artırmak için çevreci ve doğal ürünlere yönelmenin önemine vurgu yaptı.

‘ÇEVRECİ ÜRETİME YÖNELMEMİZ ŞART’

Aşkın Kandil, “Tüm sanayi kollarında yaşanan teknolojik, ekolojik ve sosyal değişimler, endüstrilerin sürdürülebilir, çevreci stratejilere yönelmesi gerekliliği ortaya çıkardı. UTİB tarafından hayata geçirilen ve tekstil sektöründeki tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturan Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi, ortak akıl ile Avrupa standartlarındaki üretim anlayışlarını, metotları ve yeni düzenlemeleri harmanlamamızı sağlaması açısından oldukça önemli. Tekstil ve hazır giyim alanında küresel normlara uygun üretim standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayan BUTEKOM, proje süresince sektörümüze ve küme firmalarımıza ciddi katkılar sağlayacak. Değerli çalışmaları için tüm ekibe teşekkür ediyorum.” dedi.

Küresel pazarlarda yaşanan rekabetin çevreci standartları merkeze aldığına dikkati çeken BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar da, “BUTEKOM olarak Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi’nde yer alan küme firmalarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek rekabet gücünü erozyona uğratmamak için maksimum fayda sağlayacak çalışmaları hayata geçireceğiz. Teknik içerikten ziyade, sosyal sorumluluk, yeşil mutabakat, karbon ve su ayak izi gibi ihtiyaçlarınızla kampüsümüzdeki teknolojilerimizi birleştirerek yeni metotlar geliştireceğiz. Bu noktada yeşil dönüşümü tetikleyecek, sektöre faydası olmasını beklediğimiz bir proje içerisinde olduğumuzun müjdesini de vermek istiyorum. Kümede yer alan firmalarımıza ekoloji odaklı çalışmalar ve geri bildirimleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

22 FİRMAYA 8 EĞİTİM, 3 DANIŞMANLIK HİZMETİ

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin, 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde Ticaret Bakanlığı desteği ile 2 Eylül 2019 tarihinden bu yana yürüttüğü ‘Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi’ kapsamında, kümede yer alan 22 firma ile Ur-Ge kapsamında yer alan 15 eğitim içerisinden Kurumsal Markalaşma, Tekstilde Sürdürülebilirlik, Trend Takibi ve Analizi, Kurumsal Karbon Ayak izi ISO, Teknik Tekstiller Eğitimi, GRI-Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması, Verimlilik ve Temiz Üretim Eğitimi ve Ekolojik Etiketler Genel Eğitimi olmak üzere toplamda 8 eğitim verildi.

Proje süresince Kurumsal Karbon Ayak İzi, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Danışmanlığı da alan firmalar, yabancı alıcıların yoğun ilgi gösterdiği ve yeni işbirliklerinin hayata geçirildiği alım heyeti faaliyetinde bulundu. Firmalar ayrıca, yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen ITMA 2023 Fuarı’nı ziyaret etti.

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