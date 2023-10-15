UTİB girişimcilere ışık tutuyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), sektörün vizyonuna yön vermek ve girişimcilere yol göstermek amacıyla hayata geçirdiği TechXtile Start-Up Challenge programının daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en önemli girişimcilik programlarından biri olan TechXtile Start-Up Challenge kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile çevrimiçi seminer gerçekleştirildi.

Etkinliğe, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Techxtile Start-Up Challenge Program Koordinatörü Ufuk Batum, Techxtile Start-Up Challenge 2020 Finalisti-İltema Kurucu Ortağı Ayhan Prepol, Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnaz Kaplangiray ile çok sayıda davetli katıldı. Seminer, geleceğin tekstil sektörünün nasıl şekilleneceği konusunda genç girişimcilere ilham kaynağı olurken, sektörün liderleri ile gelecek neslin girişimcileri arasında önemli bir iletişim köprüsü kuruldu.

‘GİRİŞİMCİLERE DESTEK, SEKTÖR GELECEĞİNİN TEMİNATI’

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, girişimcilerin ruhlarına olan hayranlığını dile getirerek "Yeni neslin girişimci ruhu beni son derece etkiliyor. Tekstil sektöründe vizyonumuzu şekillendiren TechXtile programımıza paralel olarak başlattığımız Athleisure Challenge Tasarım Yarışmamız, kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Bu yarışma sayesinde, tekstil mühendisleri ve tasarımcıları arkadaşlarımız, kendi dinamiklerini belirleyerek şirketleşme yolunda önemli adımlar attılar. Gençlerimizin ne kadar girişken bir ruha sahip olduğunu bir kez daha gördüm. TechXtile Start-Up Challenge, tekstil sektörüne ilham vermek isteyen herkese kucak açan bir program. Bu platform, sektörün liderlerinin deneyimleriyle katılımcıları geliştirip desteklediği bir program olarak ön plana çıkıyor. Yarışma, fikirlerinizi geliştirmenizin ötesinde, ihtiyaç duyduğunuz network ve bilgi birikimine de sahip olmanızı sağlıyor. Ülkemizde ve küresel pazarlarda tekstil, büyük bir öneme sahip. Bu nedenle, ekosistemimizin daha da büyümesi ve gelişmesi için girişimcilerin katkısına ihtiyacımız var. Girişimcilere verilen destek, sektörümüzün geleceği için kritik bir rol oynuyor.” diye konuştu.

Program Koordinatörü Ufuk Batum ise, TechXtile’ın her alana ulaşması için gayret gösterdiklerini belirterek, girişimcilik sabır ve kararlılık gerektiren bir yolculuk olduğunu kaydetti.