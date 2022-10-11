UTİB'den 'akıl fikir buluşmaları'nda önemli çağrı

TechXtile Start –Up Challenge Akıl Fikir Buluşmaları’nın ‘Lider Kadınlardan Girişimcilere Öneriler’ temasıyla gerçekleştirilen programında, kadın istihdamına ve cinsiyet eşitsizliğine dikkati çeken UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Kadın istihdamının yüzde 18’lerde olduğu ülkemizde bu konuda daha çok yol almamız gerekiyor” dedi.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından ‘Ekosistemin Geleceği’ temasıyla gerçekleştirilen TechXtile Akıl-Fikir Buluşmaları etkinliği, daha fazla girişimcinin sektöre kazandırılması hedefiyle tüm hızıyla devam ediyor.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in moderatörlüğünde düzenlenen "Lider Kadınlardan Girişimcilere Öneriler" temalı programda, Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, KAGİDER Başkan Yardımcısı Tijen Mergen, Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren tecrübelerini ve görüşlerini girişimci adaylarıyla paylaştı.

Türkiye’de kadın girişimcilerin desteklenmesinin önemine dikkati çeken UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, iş hayatında cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması adına kadını merkeze alan kurumlara büyük görevler düştüğünü söyledi.

Engin, UTİB olarak, Türkiye'de ve sektörde kadın girişimcilerin artması, özellikle üst yönetimlerde daha fazla yer almasının sağlanması ve girişimciliğe daha fazla özendirilmesi gibi konular öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. TechXtile Start-Up Challenge programı kapsamında aynı zamanda kadın girişimcilerin ekosisteme kazandırılmasının da hedeflendiğini belirten Engin, “Kadınları cesaretlendirmenin yanında teknolojik alanda farkındalık yaratacak daha fazla kadın girişimciyi tüm sektörlere kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda TechXtile programı, hem katılımcılara fikirlerinin ürüne dönüşmesini sağlarken, hem de mentorluk ve eğitim süreçleri ile büyük katkılar sağlıyor. Sektöre daha fazla kadın girişimcinin katılmasını teşvik etmek amacıyla TechXtile Start-Up Challenge programında kadın girişimciler için konulan özel bir ödül ile daha fazla yol almaya başladık. Daha fazla kadının iş bulmasını, iş yaşamındaki toplumsal eşitsizliği sağlamak adına katkılarımızı artırarak sürdürmeye devam etmemiz şart” dedi.

Bu arada Tekstil sektörünün kadın girişimciler için oldukça keyifli olduğunu ve sektörün kalbinin attığı Bursa’da bu işi yapmanın avantaj sağladığını belirten Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren de, “TechXtile programı girişimcilik serüveninde yol gösterici özelliği ile yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor. Hem doğru insanlara hem de doğru işbirliklerine ulaşılabilirlik noktasında herkesin 16 Ekim’den önce başvuruda bulunması gerekiyor” dedi.