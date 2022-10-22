UTİB Başkanı'ndan 'tekstil' mesajı

Tekstil alanında bölgenin en büyük fuarı olan Bursa Textile Show’un açılışında yıl sonu ihracat hedefini 1,4 milyar dolar olarak belirlediklerini kaydeden UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "DNA’mıza kodlanmış, kültürümüzde olan tekstil geçmişimiz var" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Textile Show Fuarı (BURTEX), 8. kez tekstil sektörü temsilcileri ile yabancı iş profesyonellerini Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir araya getirdi. BTSO iştiraklerinden KFA Fuarcılık tarafından Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Uludağ Tekstil İhracatçı Birlikleri (UTİB) destekleriyle düzenlenen fuarda 133 firma, kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

FUARLA DÜNYA TRENDLERİ BELİRLENİYOR

Bursa Textile Show'a Rusya, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere 40’ı aşkın ülkeden 500’den fazla yabancı alıcı katıldı. Sektörün marka fuarlarından biri haline gelen Bursa Textile Show Fuarı’nın açılış kokteylindeki konuşmasında, Türk tekstilinin dünya trendlerini belirleyici konuma gelmesinde fuarların büyük katkısının olduğunun altını çizen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Bu fuarımız, güzel bir strateji ile kurgulandı. Aslında amaç fuar için fuar yapmak değil, firmalar için fuar yapmaktır. O yüzden buradan başlamasını çok değerli görüyorum. Buradaki firmaların ihtiyacı olan alıcıların geldiği bir fuar oldu. DNA’mıza kodlanmış, kültürümüzde olan tekstil geçmişimiz var. Tekstil endüstrisi Bursa’da o kadar güzel konumlanmış ki tedarik zincirinin tüm aşamalarının üretildiği bir şehirdeyiz. Türkiye tekstil sektörü inanılmaz hızlı karar veren, çabuk aksiyon alan bir sektör. Fuarımızın sektörümüz için güzel geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

TÜRK TEKSTİLİNİN ÖZEL TASARIMLARI DEFİLEDE SERGİLENDİ

Fuar akşamında düzenlenen 'Turkish Textile Network(TTN) Natureverse Reflect Vol.1' etkinliğinde, ipliğinden kumaşına, tasarımından bitmiş ürününe kadar her aşamada tamamen TTN üyesi firmalar tarafından üretilen kıyafetler yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sunuldu. Pandemi sonrası yaşanan değişimin tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de köklü bir evrime sahne olduğunu aktaran UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Tekstil sektörü, dünyadaki sürekli değişime ayak uydurabilmek için büyük bir evrim geçirmiştir. Dijital ve ekolojik bu dönüşüme sektörümüz de hızlı ve sağlam bir şekilde adapte olmuştur. Sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi ve dijitalleşme konularını gündemin en üst sıralarına aldık ve üzerinde durmadan çalıştık. Tekstil, Bursa'nın tarihi uzmanlığıdır. Bu nedenle şehrimizdeki endüstri, tedarik zincirinin tüm adımlarından gelen ürünleri kapsayacak şekilde gelişti. Her biri bölgemizde üretilen çeşitli ipliklerden ortaya çıkan geniş kumaş ve giysi yelpazemiz tüm dünyaya dokundu. UTİB olarak bu saygın ve beğenilen ürünleri tüm dünyaya tanıtmak en büyük hedefimiz“ dedi.

‘BURTEX, İŞBİRLİKLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PLATFORM’ Türk tekstilinin dünya pazarlarına açılmasında fuarların büyük katkısının olduğunu vurgulayan Başkan Engin, “40'tan fazla ülkeden alıcıları tekstil sektörümüzün önde gelen firmalarıyla buluşturan BURTEX'in çok faydalı iş birlikleri için önemli bir platform olacağına inanıyorum. Güvenilir ve aranan bir tedarikçi ülke olduğumuzu tüm dünyaya pek çok kez kanıtladık. Tüm bu başarılı çalışmaların arkasında yatan en büyük güçlerin başında, gelişmiş ülkelerin standartlarına erişmemizi sağlayan Ar-Ge, inovasyon ve tasarım kültürünü sektörümüze entegre edebilmemiz geliyor. Bunları yaparken hem ihracatımızı sürdürülebilir kılıyor, hem de sürdürülebilir ürünlerin payını artırmaya devam ediyoruz. Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerinin dünyada hak ettikleri sağlam konumu güçlendirmeleri için tüm ekosistemimizle birlikte sürekli çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİZİN DIŞ TİCARETİNE LİDERLİK EDİYORUZ' Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim ve işgücü açısından dünyadaki en büyük ve en önemli endüstrilerin başında yer aldığını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Uğur da, “Üretim ve ihracat tecrübesiyle bölgesinde lider ülke olan Türkiye, bugün dünyanın en büyük 5 tekstil üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Sektörümüz, ar-ge, tasarım ve inovasyonu merkezine alan yaklaşımıyla küresel pazarlarda rekabet edecek ürünleri ülkemizde üretiyor. Yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam oluşturan sektör, aynı zamanda 30 milyar doları aşan ihracat rakamı ile Türkiye'nin dış ticaretine liderlik ediyor. Bu başarının mimarı olan tüm sektör dinamiklerimizi yürekten kutluyorum. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak çağa ayak uyduran, güçlü ekonomi güçlü bursa yolunca teknoloji odaklı çalışmalarımıza ve sektörümüzün çıtasını daha da yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.