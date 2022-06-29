Uşaklı ihracatçılar atıkları ekonomiye kazandırıyor

Geri dönüşümün başkenti Uşak döngüsel katma değer ile büyüyor.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri’nin Dünya Gazetesi işbirliğinde düzenlediği Ege İhracat Buluşmaları’nın dördüncü toplantısı Uşak Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde çevre, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik politikalarında öncü Uşak, 2021 yılında ihracatını yüzde 54’lük artışla 240 milyon dolardan 368 milyon dolara taşıdı.

2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 firmaya Uşak İhracatının Yıldızları Ödül Töreniyle ödülleri takdim edildi.

Etkinlik öncesinde Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil AĞAOĞLU, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Serdar Sağıroğlu; Uşak Valisi Dr. Turan Ergün’ü ziyaret etti.

Uşak’taki firmalarımıza her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tarhanası ve battaniyesiyle ünlenen Uşak’ın son yıllarda döngüsel ekonomiye yaptığı yatırımlarla öne çıktığını anlattı.

Eskinazi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nin Geri dönüşüm ile ilgili önemli bir kümelenme örneği olduğunu belirterek, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak son 4 yıldır sürdürülebilirlik, sıfır atık, inovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Dijitalleşme ve mesleki eğitim en çok önem verdiğimiz başlıklar. Türkiye’nin ilk sıfır atık belgesine sahip ihracatçı birliğiyiz. Dünya’nın en önemli sürdürülebilirlik inisiyatifi Global Compact’a üye olan ilk ihracatçı birliği olduk. EİB bünyesinde Sürdürülebilirlik ve Projeler Departmanını oluşturduk, Ticaret Bakanlığımızın desteği ile sürdürdüğümüz tüm Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Projelerimizi Sürdürülebilirlik temalı kurguluyoruz. Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalarımız bir URGE Projesinde bir araya gelmek istedikleri takdirde kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Ödül alan 5 firma Uşak ihracatının yarısını gerçekleştirdiğine dikkati çeken Jak Eskinazi, “5 firmamız 2021 yılında Uşak’ın ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirdi. Ödül alsın almasın, Uşak’ın ihracatının artmasını sağlayan tüm ihracatçılarımızı kutluyoruz" dedi.

İşte ödül alan firmalar:

BALTA ORIENT TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. GEDİK TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. NİLBATU GIDA TEKSTİL SOĞUK HAVA DEPOLARI TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. HAKSA İPLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ