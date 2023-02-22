Ürünler aynı, fiyatlar farklı! Bursa'da da vatandaşın gözü raflardaki fiyatlarda!

Bursa'da zincir marketler temel gıda ürünleri de dahil birçok ürüne zam yapmaya devam ediyor. Geçim mücadelesi insanları "Hangi marketten daha uygun ürünü alabilirim?" düşüncesine yöneltirken, marketler arasında aynı üründe değişen fiyatlar ile fiyat değişikliği gözlemleniyor.Bursada Bugün / BURSA (İGFA) - Hayat pahalılığı her geçen gün biraz daha kendini hissettirirken, vatandaş gözünü market raflarındaki fiyatlara çevirdi.

Günlük geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlar temel ihtiyaç gıdalarını en ekonomik yolla almanın derdinde.

"Hangi marketten daha uygun ürünü alabilirim?" diye düşünüyor.

Peki, Bursa'daki zincir marketlerdeki temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat değişikleri ne durumda?

Un, şeker, çay, kahve, pirinç, makarna gibi temel besin ürünlerinin fiyatları sık sık değişiyor.

Biz de bu ürünlerin market zincirlerindeki güncel fiyatlarını sizler için derledik.

İşte bazı marketlerdeki marka ve fiyat değişiklikleri arasındaki farklar;

Onur market 5 kilogram Sinangil un 75 lira

Akuğur market 5 kilogram Besintaş un 71 lira

A 101 market 5 kilogram Yeğenler un 52.50 lira

Migros market 5 kilogram Söke un 75 lira

ŞOK market 5 kilogram Piyale un 53.50 lira

Tarım Kooperatif 5 kilogram Tarım Kredi Anadolu un 60 lira

Carrefour market 5 kilogram Söke un 76 lira

BİM market 5 kilogram Söke Özlüm un 59.50 lira

Her market zinciri çeşitli markalarla, farklı fiyatlandırmalar yaparak ürünlerini satıyor. Bazı marketler kendi markalarının satışını yaparken, bazı marketlerde de aynı ürünlerin farklı fiyatlarla satıldığı görülüyor.

Akuğur market 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 79.25 lira

A101 market 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 72 lira

Carrefour market 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 78.50 lira

ŞOK market 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 78.50 lira

Tarım Kooperatif 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 75.90 lira

BİM market 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 71.50 lira