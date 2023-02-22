Ürünler aynı, fiyatlar farklı! Bursa'da da vatandaşın gözü raflardaki fiyatlarda!
Bursa'da zincir marketler temel gıda ürünleri de dahil birçok ürüne zam yapmaya devam ediyor. Geçim mücadelesi insanları "Hangi marketten daha uygun ürünü alabilirim?" düşüncesine yöneltirken, marketler arasında aynı üründe değişen fiyatlar ile fiyat değişikliği gözlemleniyor.Bursada Bugün / BURSA (İGFA) - Hayat pahalılığı her geçen gün biraz daha kendini hissettirirken, vatandaş gözünü market raflarındaki fiyatlara çevirdi.
Günlük geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlar temel ihtiyaç gıdalarını en ekonomik yolla almanın derdinde.
"Hangi marketten daha uygun ürünü alabilirim?" diye düşünüyor.
Peki, Bursa'daki zincir marketlerdeki temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat değişikleri ne durumda?
Un, şeker, çay, kahve, pirinç, makarna gibi temel besin ürünlerinin fiyatları sık sık değişiyor.
Biz de bu ürünlerin market zincirlerindeki güncel fiyatlarını sizler için derledik.
İşte bazı marketlerdeki marka ve fiyat değişiklikleri arasındaki farklar;
Onur market 5 kilogram Sinangil un 75 lira
Akuğur market 5 kilogram Besintaş un 71 lira
A 101 market 5 kilogram Yeğenler un 52.50 lira
Migros market 5 kilogram Söke un 75 lira
ŞOK market 5 kilogram Piyale un 53.50 lira
Tarım Kooperatif 5 kilogram Tarım Kredi Anadolu un 60 lira
Carrefour market 5 kilogram Söke un 76 lira
BİM market 5 kilogram Söke Özlüm un 59.50 lira
Her market zinciri çeşitli markalarla, farklı fiyatlandırmalar yaparak ürünlerini satıyor. Bazı marketler kendi markalarının satışını yaparken, bazı marketlerde de aynı ürünlerin farklı fiyatlarla satıldığı görülüyor.
Akuğur market 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 79.25 lira
A101 market 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 72 lira
Carrefour market 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 78.50 lira
ŞOK market 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 78.50 lira
Tarım Kooperatif 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 75.90 lira
BİM market 1 kilogram Çaykur tiryaki çay 71.50 lira
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9