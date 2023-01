Üreticiyi güldüren şenlik

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği ‘Nergis Şenliği’ dolu dolu geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tarsus’un Pirömerli Mahallesi Çat Mevkii’nde yapılan şenlik, Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’in de katıldığı nergis hasadı ile başladı.MERSİN (İGFA) - Nergislerin dağıtım aşamasından tanıtımına kadar üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği şenlikle de üreticiye kazanç kapısı aralamış oldu. Birbirinden güzel etkinliklerin yapıldığı Şenlik; bölgeyi canlandırırken, muhtarlar ve vatandaşlardan da tam not aldı. Ortalığı nergis kokularının sardığı şenlikte, üreticiler nergis ve ürünlerinin satışını yaparken, şenliğe gelen katılımcılar birbirinden güzel etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Nergis Şenliği’ne katılan vatandaşlara nergis soğanı hediye edildi. Şenliğe katılım sağlayan Mersinliler, doya doya eğlenme fırsatı bulurken verilen konserle de şenliğin tadını çıkardı. Üreticilerin stantlarının yer aldığı şenlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi de stantları ile yer aldı. Özellikle Büyükşehir’in çocuklar için açtığı stant, aileler ve miniklerden yoğun ilgi görürken, çocuklara karne hediyesi olarak da boyama kitapları dağıtıldı.

Pirömerli, Kaklıktaşı, Belen, Dorak, Böğrüeğri, Boztepe ve Tepetaşpınar Mahalleleri’nin talebi üzerine yapılan Nergis Şenliği’nde değerlendirme yapan Boztepe Mahalle Muhtarı Kenan Toros, “Çok güzel oldu. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gibi festivallerin taşra mahallelerde yapılması çok güzel oldu. Böyle bir festival de gerekiyordu. Büyük bir ilgi, büyük bir kalabalık var” dedi.

“Nergisi dünyaya tanıtacağız”

Dorak Mahalle Muhtarı Mustafa Borluoğlu da yaptığı değerlendirmede; “Bizim burada nergis üretimi çoğaldığı için tanıtım amaçlı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ettik. O da bizi kırmadı, bu şenliği düzenledi. Nergisi dünyaya tanıtacağız. Gelir kaynağımız olacak. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nergis Şenliğimizde nergis satılıyor, nergis reçeli, nergis kolonyası, nergis parfümü; her şeyi tanıtılıyor. İlgi büyük, memnunuz” ifadelerine yer verdi.

Tepetaşpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Demir ise şenlikle ilgili, “Başkanımızın her şeyinden memnunuz. Şenlik ilk defa yapılıyor, görülmedik bir şey. Yoğunluk çok güzel, memnunuz” derken, Böğrüeğri Mahalle Muhtarı Ramazan Ateş de “Bu şenliğin düzenlenmesinden dolayı Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Nergis Şenliği’nin yanı sıra ürünlerini satanlar da var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu Şenlik ile nergisimiz tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya tanıtılacak”

Belen Mahalle Muhtarı Mehmet Kesmece, şenliğin her yıl yapılmasını istediklerini belirterek, “İyi bir üretimin sonuna vardık ve şimdi de festivalini yapıyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Her yıl böyle bir şenliği istiyoruz ve daha da üreticilerimizin ekim yapmasını talep ediyorum. Bu şenlik ile nergisimizin tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya tanıtımı yapılacak. Bunun inancındayım” dedi.

“Daha önce böyle bir kalabalık, böyle bir Başkan görmedik”

Böğrüeğri Mahallesi’nden şenliğe katılan Ahmet Koç, daha önce bölgelerinde böyle bir kalabalık ve coşku görmediklerine değinerek, “Bu yörenin 500 yıllık tarihi var. Bu yörenin insanları daha önce böyle bir kalabalık böyle bir Başkan görmedi. Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. İnsanları birbirine kaynaştırdı, coşturdu” dedi.

“Köyümüz tanınmış oldu”

“Kışın gelir kaynağımız nergistir” diyen nergis üreticisi Ayşe Şimşek, şenliği değerlendirerek; “Bizim için çok değerli bir şey. Köyümüz tanınmış oldu. İlk defa oldu, daha önce hiç olmamıştı. Gelenek haline gelir, ileride belki insanlar daha fazla satar, daha fazla ekerler” diye konuştu. Böğrüeğri Mahallesi’nden şenliğe katılan ve stant açan Sultan Durmaz, “Şenlik iyi, kalabalık da iyi. İlk kez geldim. Daha önce böyle bir şeye katılmamıştım, yeni katıldım. Beğendim, iyi oldu. El gördük, gün gördük, satış yaptık” dedi.

Stant açan bir diğer üretici de Pirömerli Mahallesi’nde yaşayan Mahmut Pırlak’tı. Yöresel ürün satışı yapan Pırlak, şenliği değerlendirerek, “Etkinliğimizin birinci yılı olmasına rağmen kalabalık. Çok güzel oldu, muhteşem oldu. Umduğumuzdan çok daha iyi oldu. Bu kadar beklemiyorduk. Seneye bundan daha iyi olacak. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bu pahalılık stresinin içinde böyle bir moral desteği harika”

Mersin Yazarlar Derneği üyesi Remziye Çelik, fırsat buldukça şenliklere katılmaya özen gösterdiğini belirterek, “Şenlik harika. Günümüzde bu pahalılık stresinin içinde böyle bir moral desteği gerçekten harika. Normalde bir vatandaş buraya gelmek istese 300-400 TL’den aşağıya gelemez ama sağ olsun Büyükşehir Belediyesi’nin aracıyla verdiği desteğe, insanların gönlünü hoş etmesine çok teşekkür ediyoruz. Burada çiçek kokusunun içinde bir kaynaşma, şehrin gürültüsünden uzak doğayla baş başa kalmayı kim istemez ki” dedi.

“Mis kokulu bir şenlik geçirdik”

Üniversite sınavına hazırlanan gençlerden Firdevs Buruk, “Çok beğendim, özellikle buranın kokusu, bahçeler, stantlar çok güzel. Reçellerin tadı muhteşemdi. Ben ilk defa gül dışında çiçekten reçel yapıldığına şahit oldum. Nergis çiçeğiyle ilk defa tanıştım diyebilirim ama çok güzel. Bin kere daha olsa gelirdim. Evde ders ders yeter dedik, kafa dağıtmak için geldik. Erkenden haberim olsaydı tüm öğrencileri davet ederdim. Şehrimi de Büyükşehir Belediye Başkanımı da çok seviyorum. Mis kokulu bir şenlik geçirdik” dedi.

“Bu tür festivaller insanları birbirine kaynaştırıyor”

Şenliğe Mersin’den gelerek katılan emekli öğretmen Merhamet Coşkun da, alanı gördüğünde çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Doğa güzel, her şey mis gibi. İyi ki gelmişiz. Çok hoşuma gitti. Bu tür festivaller insanları birbirine kaynaştırıyor. Tarsuslu hemşerilerimi gördüm, sevgi yumağı yani her şey çok güzel. Bundan sonra festivalleri hiç kaçırmayacağım. Her şenlik bir daha olsun” ifadelerini kullanırken, Vatandaşlardan Hava Altay ise “Çok güzel, çok mutlu oldum. Her şeyiyle çok güzeldi. Yiyeceklerden aldık yedik, çiçeklerden aldık. Çok beğendik” dedi.