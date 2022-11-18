Üreticiye toprak ve yaprak analizi eğitimi

Yerelden kalkınma projeleri kapsamında üreticiyi her alanda destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, toprak ve yaprak analizi eğitimi düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “Yerelden Kalkınma Projeleri” kapsamında üreticiler, eğitimler ile tarımsal üretime teşvik ediliyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ‘Toprak ve Yaprak Eğitimi’ düzenledi. Antalya Zeytinpark Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde toprak ve yaprak analizinin önemi anlatıldı.

Gübre Kullanmadan Önce Analiz Yapılmalı

Eğitimde konuşan Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu, dengeli gübreleme, sağlıklı bitki yetiştirmek için, hem bitkinin hem de o bitkinin yetiştirildiği toprağın analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Nermin Ata Aksu, “Toprak analizleri ile sadece toprağın verimlilik durumları belirlenirken, bitki analizleriyle hem bitki hem de o bitkinin yetiştirildiği ortam hakkında bilgi sahibi olunuyor. Toprakta yeterli miktarda bitkiye yarayışlı besin maddesinin bulunmasından çok, o besin maddesinden bitkinin ne oranda yararlandığı ya da yararlanıp yararlanamayacağı önemlidir. Gübre kullanmadan önce toprağın mutlaka analiz ettirilmesi ve laboratuvardan alınacak toprak analiz raporu sonucuna göre gübre kullanılması gerekir. Toprak örnekleri ekimden veya gübre kullanım tarihinden 1.5-2 ay önce alınmalıdır. Numune alınan toprak tavda olmalı; çok kuru, yağışlı ve donlu dönemlerde numune alınmamalıdır. Tarla bitkileri için her ekim döneminden önce toprak örneği alınarak tahlil ettirilir” dedi.

Yaprak Analizi Önemli

Yaprak analizine ilişkin de bilgilendirme yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu, “Yaprak analizleri çok ve çeşitli amaçlar için yapılmaktadır. Temel bir besin elementi az ve aşırı oranlarda olduğu zaman bitki büyümesi ve ürün verimi bundan etkilenir. Yaprak analizi yaptırmak için gelişmesini tamamlamış genç yapraklardan alınmalıdır. Sağlıklı ve eksiklik gösteren bitkilerden ayrı ayrı alınmalıdır. Bitki numuneleri yaprak ayası ve sapları ile birlikte 60-80 adet alınmalıdır ve aynı gün laboratuvara gönderilmelidir” diye konuştu. Eğitimden sonra ise katılımcılara toprak analizi yaptırmak için toprağın nasıl kazılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.