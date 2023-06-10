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Üreticiye Macar fiği desteği

EKONOMİ 10.06.2023, 08:45
Üreticiye Macar fiği desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede 1.330 çiftçiye 133 ton Macar fiği tohumu desteği verecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleriyle tarım ve hayvancılık sektöründe yüz güldürmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi Denizlili üreticilere Macar fiği tohumu desteği verecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hayvancılık yapan üreticilerin maliyetlerinin düşürülmesinde büyük etkisi olan Macar fiği tohumu desteği için Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Şakir Çınar ile protokol imzaladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinde imzalanan “Macar Fiği Projesi” protokolü ile Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerindeki bin 330 üreticiye 133 ton Macar fiği tohumu verilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibe desteği verdiği 133 ton Macar fiği tohumu 16 ilçedeki toplam 13.300 dekar alana ekilecek.

Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Şakir Çınar imza töreninde yaptığı konuşmada, Denizli’nin 250 bin büyükbaş, 750 bin küçükbaş ile Türkiye’nin önde gelen hayvan mevcuduna sahip olduğunu söyledi. Hayvancılıkta en önde gelen maliyetlerden birinin yem olduğunu kaydeden Çınar, imzalayacakları protokolle üreticinin önemli bir ihtiyacının giderileceğini belirtti. Başkan Osman Zolan’ın bugüne kadar tarım ve hayvancılıkta birçok proje ile üreticiye destek verdiğini hatırlatan Çınar, “Sadece 2 yılda yaptığımız projelerde Denizli’de Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 47 bin çiftçimizin neredeyse tamamına dokunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çiftçilerimiz, köylülerimiz, üreticilerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftçi ve üreticiler mutlu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, bugün yine Denizlili üreticilere destek olmanın güzelliğini hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Çiftçilerimize, üreten insanımıza, köylümüze destek olmak için gayretlerimiz artarak devam edecek” dedi. Kırsala verdikleri birçok proje desteği ile çiftçi ve üreticilerin mutlu olduğunu, bunu gittiği her yerde gördüğünü kaydeden Başkan Osman Zolan, “Bugün imzalayacağımız protokol ile bin 330 çiftçimize 133 bin kilogram Macar fiği tohumu desteği vereceğiz. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılama ve maliyetlerini azaltma noktasında bir katkı sağlamış olacağız. Tohum desteğimizin öncelikle bereketli olmasını diliyorum. Çiftçimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gayretlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizde üretimi en üst seviyeye çıkarmak için gayret edeceğiz”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tarım Bakanlığımızla, İl Müdürlüğümüzle ve çiftçilerimizle birlikte el ele vererek şehrimizde üretimi en üst seviyeye çıkarmak için gayret sarf edeceğiz. Bu gerçekten çok mutlu olduğumuz bir protokol. 2022 yılında da bir protokol gerçekleştirmiştik ve 900 çiftçimize 90 bin kilogram Macar fiği tohumu vermiştik. Bugün ise bin 330 çiftçimize 133 bin kilogram Macar fiğ tohumu desteği veriyoruz.” Macar fiği tohumunu çiftçilere yüzde 50 hibe şeklinde vereceklerini işaret eden Başkan Osman Zolan, proje tutarının ise 4 milyon TL olduğunu belirterek,“ Ancak bu tohumlardan elde edilecek ürünler çiftçimize 4 milyon TL'nin kat ve kat üstünde katkı sağlayacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve Çınar protokolü imzaladı.

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