Üreticiye bölgesine göre destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde üreticilere destek olmaya ve kent genelinde üretimi artırmaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Silifke’de düzenlenen dağıtım töreniyle, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine mısır flake yem desteği sunuldu. Ayrıca, Erdemlili ve Silifkeli üreticilere nergis soğanı ile lavanta fidesi desteği de verildi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de törene katılarak, üreticilerle bir araya geldi. Törende üreticilere seslenen Başkan Seçer, tarım alanında hayata geçirdikleri projeleri anlattı ve Mersin için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

Törene Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Alpay Antmen, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Mersin İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, kooperatif başkanları, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

3,5 yıllık süre boyunca tüm imkansızlıkları imkana çevirdiklerini; tarımda, sosyal politikalarda, altyapı, üstyapı yatırımlarında iddialı olduklarını belirten Başkan Seçer, “Bugün Silifke’de 43 mahalleden, 35’i kadın 225 büyükbaş hayvan yetiştiricisine 180 ton mısır flakes dediğimiz yem dağıtımını yapıyoruz. Geçen yıl yine sığır üreticilerine silaj dağıtımı yaptık. Kişi başı dağıtacağımız yem miktarı 800 kilogram olacak. Silifke de dahil olmak üzere Erdemli, Mut ve Gülnar’da toplam 681 büyükbaş hayvan yetiştiricisine, yüzde 50’si hibe olan bu yemden toplamda 545 ton dağıtım yapacağız” diye konuştu.

Başkan Seçer, nergis soğanı ve lavanta fidesi dağıtımlarını da bu yıl Silifke’den başlattıklarını ifade ederek, “Bu yıl Mersin genelinde 100 bin lavanta fidesi dağıtacağız. Nergis soğanı dağıtımlarını da gerçekleştireceğiz. Bizim katkılarımız bunlarla sınırlı değil. Tarımda oldukça iddialıyız. Hayvancılık konusunda birçok belediyenin örnek alacağı ‘Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim’ projesini, 3 yıldır herhangi bir sorun yaşamadan devam ettiriyoruz” dedi. Bölgelerin özelliklerine göre küçükbaş hayvan dağıttıklarını belirten Başkan Seçer, “Kaynaklarımızı kesinlikle israf etmeyeceğiz. Üretime katkı yapacağız, ama ne yaptığımızı da bileceğiz. Paramızı sokağa atmayacağız” dedi.

“Hedefimiz her yıl 100 km sulama borusu dağıtmak”

Sulama borusu fiyatlarında 5-6 kat artış olmasına rağmen, sulama borusu desteklerini de önemsediklerini belirten Başkan Seçer, “Biz hem HDPE boru, hem çelik boru veriyoruz. Her yıl hedefimiz 100 kilometre sulama borusu dağıtmak. Önemli olan toprakla suyu buluşturup daha verimli, daha kaliteli, pazar değeri daha yüksek ürünler yetiştirilmesini sağlamak. Bu aslında bizim yasal görevimiz değil. Bu yaptığımız; özellikle küçük çiftçiye, aile işletmelerine ve kadın üreticilere yaptığımız bir katkı. Bu konuda biz kadınlara ayrımcılık yapıyoruz. Çünkü, kadınların çalışmasını ve üretime katkı sunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Başarır: “Bu güzel ülkemizi Mersin gibi yöneteceğiz”

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşayan bir Türkiye vurgusuyla konuşmasına başlayan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bize soruyorlar, ‘İktidara geldiğinizde ne yapacaksınız?’ diye. Bu güzel ülkemizi, Mersin gibi yöneteceğiz. Mersin gibi yapacağız. Sayın Vahap Seçer’den daha önemli, daha güzel bir örnek olabilir mi?” diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “İyi ki Mersin’de, Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer var. Üreticiye yaptığı tarımsal ve zirai desteklerle, sosyal devlet ilkesinin eksikliğini Mersin’de kapatıyor” dedi.

Demirbaş: “Girdi fiyatları, özellikle yem fiyatları çok yüksek”

Mersin İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş, “Yetiştiricilerimizin en zor dönemlerinden birini yaşamaktayız ve girdi fiyatları, özellikle yem fiyatları çok yüksek. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizle bu projeyi, geçen yıl Tarsus’ta mısır silajı olarak yapmıştık. Orda gördüğümüz bazı zorluklardan dolayı, bu bölgemizdeki desteklemeyi mısır flakesi üzerinden yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

Doygun: “Biz çiftçiyiz ve inadına üretmeye devam edeceğiz”

Üreticiye desteklerinden dolayı Başkan Seçer’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, “Bizim mesleğimiz üretmek. Çiftçiyiz. İnadına üreteceğiz. Başka mesleğimiz yok bizim. Bu kardeşlerimizin hepsi üreticidir. Büyükbaş, küçükbaş, sebze, meyve; hiç yapacak bir işimiz yok bizim. Vatandaş üretecek, satacak, çocuğunu okutacak, evlendirecek” dedi.

Yüksel: “Büyükşehir Belediyesi’nden çok büyük destek aldık”

Çaltıbozkır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hatice Can Yüksel, 2018 yılında dernek olarak başlattıkları lavanta üretimini anlatarak, “2020 yılında kooperatife dönüştük ve Büyükşehir Belediyesi bir distilasyon tesisi hediye etti bize. Distilasyon tesisimizde lavanta yağımızla birlikte 11 çeşit yağ üretmekteyiz. Bu çıktığımız yolda bize en büyük destek, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır” diye konuştu.