Üreticilere zeytin fidanı desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yaptığı iş birliğinde Qudra 2 Programı kapsamında “Gıda Güvenliği İçin Yerel Tarımsal Üretimin Teşviki Projesi” kapsamında Gülnar’da zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Mersin’in tarımına ve üretim desenine katkı sağlamak, ekonomik, ekolojik, çeşit yönünden verimliliği artırmak, kapama zeytin bahçelerinin sayısını artırarak zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede fidanlar yüzde 100 hibeli olarak veriliyor.

Üreticinin yüksek verimli ve kaliteli meyveler elde ederek gelir seviyesinin yükseltilmesinin amaçlandığı proje kapsamında 13 ilçede, bin üreticiye toplamda 40 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapılacak. Dağıtılan fidanlarla 1300 dekar alan zeytin üretimine kazandırılacak.

“4 yıldır yapılan hizmetler birbirinin tamamlayıcısı”

Dağıtım törenine katılan Gülnar CHP Meclis Üyesi Ahmet Gökulu, Gülnar’a önemli hizmetler verildiğini ifade ederek, “4 yıldır yapılan hizmetler birbirinin tamamlayıcısı. Sadece zeytin fidanıyla değil, geçmişteki ve geleceğe hitap eden hizmetleri de hatırlatmak isterim. Tarımda hizmetimiz zeytinle bitmedi. Geçen yıl sonbaharda dağıtmış olduğumuz badem fidanları insanların üretimine, bütçesine ileriye dönük önemli katkılar yapacak” dedi.

“Amacımız küçük ölçekli üreticilerimizin girdi maliyetini düşürmek”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü’nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Hasan Özdemir, Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi’nin detaylarını anlattı. Gülnar’da zeytin fidanı verilen üretici sayısını paylaşan Özdemir, “Burada Gülnar ilçemizde bunların 37’si bayan üretici, 144’ü erkek üretici olmak şartıyla toplamda 151 üreticimize 6 bin 40 adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Burada amaç küçük ölçekli yoksul üreticilerimize gerekli fidan katkısını sağlayarak kısmi de olsa üretim girdi maliyetlerini düşürecek şekilde fidan desteği ile birlikte üreticilerimize yardımcı olma amacını taşıyoruz. Burada yaklaşık 6 bin fidanlarımızla birlikte 150 dönüm civarındaki arazimizde zeytin üretimi faaliyeti geliştirilecek” dedi.

Zeytinin üreticiye getirilerinden de bahseden Özdemir, “Zeytin bitkisi, çok uzun ömürlü bitkilerden biridir ve rantabl olarak üreticilerimize sürekli gelir sağlayan bir bitki türüdür. Zeytin fidanlarımız dikimden itibaren üçüncü- dördüncü yılında verime geçecektir. Beşinci yıldan itibaren her yıl verim artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.