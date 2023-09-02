Üreticilere tuzak ve gübre desteği

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akdeniz İlçesi Örtü Altı Sebze Üreticilerine yönelik Sera İpi, Yapışkan Tuzak ve Organik Gübre Dağıtımı Töreni düzenlendi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Mersin’de kırsal kalkınmanın önünü açmak ve üreticileri girdi maliyetleri altında ezdirmemek için sürdürdüğü tarımsal desteklerin yeni adresi Akdeniz ilçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akdeniz İlçesi Örtü Altı Sebze Üreticilerine yönelik Sera İpi, Yapışkan Tuzak ve Organik Gübre Dağıtımı Töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, törene katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Tören kapsamında Akdeniz ilçesine bağlı 14 mahalledeki 3 bin 500 üreticiye 37 bin 500 kilogram sera ipi, 1500 üreticiye 1500 kutu yapışkan tuzak ve 500 üreticiye de 2 bin 500 litre sıvı organik gübre desteği verildi.

Kazanlı Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe, Başkan Vahap Seçer’in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, İl Başkanı Koral Ömür, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, muhtarlar, oda temsilcileri, üreticiler ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

“Tarım altından değerli”

Törende konuşan Başkan Vahap Seçer, örtü altı yetiştiriciliğinin tarımda ilk yatırımı en yüksek olan üretim çeşidi olduğuna vurgu yaptı. Bu üretimin tarımın diğer alanlarına nazaran oldukça meşakkatli olduğunun da altını çizen Seçer, “Özel bir bölge, iklim, toprak olacak. Sera yapacaksın, ev inşa eder gibi para harcayacaksın. En pahalı tohumu ve en pahalı gübreyi alacaksın. Her tarafı risk, her tarafı meşakkat. Bir de 24 saat uyumayacaksın. Bir çocuğu yetiştirir gibi yetiştiriyorsunuz. Bazen evi aksatıyorsunuz ama serayı aksatmıyorsunuz. Sizin elinize, yüreğinize, alın terinize sağlık” diye konuştu.

Belediye başkanı olarak üreticilere destek olmaları gerektiğini kaydeden Seçer, “Tarım böyle bir şey. Altından değerli. İnsan hayatından değerli bir şey var mı? İnsanı yaşatan ise gıdadır” ifadelerini kullandı.

“Yaşamak için üreteceğiz”

Belediye Başkanlığı görevine başladığı ilk günden bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma çok önemli destekler verdiklerini söyleyen Seçer, “Yaşamak için üreteceğiz. Anamur'dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar ayrım yapmadan her üreticinin yanında olacağız. Özellikle küçük aile işletmeleri ve altını çizerek söylüyorum; kadın üreticiler başta olmak üzere desteklerimizi sürdüreceğiz. Bizim asıl hedef kitlemiz onlar. Bizim derdimiz küçük üreticiye destek vermek. Yoksa büyük üreticinin zaten sermayesi var. Ona Tarım Bakanlığı destek verecek. Tarım yaşasın diye hükümet olduğumuz zaman nasıl biz bunu düşüneceksek, şimdiki hükümet de bunu düşünecek. Ama Mersin Büyükşehir Belediyesi bu yardımı yaparken önce daha küçük üreticilere, çiftçilere yönelecek” dedi.

Seçer, Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’ni anlattı: “Bakanlığa model olacak bir uygulama”

Hayvancılıktan seracılığa, meyvecilikten arıcılığa kadar her bölgeye ve alana ulaştıklarını kaydeden Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana 254 kilometre HDPE ve çelik sulama borusu dağıtımı yaptıklarını ifade etti. Bu yıl içerisinde konargöçerlerin kullandığı, özellikle Toroslar’ın eteklerinde hayvancılık yapanların elektrik ihtiyacını karşılamak için de 360 adet güneş paneli dağıtımı yaptıklarını kaydeden Seçer, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’nin detaylarını anlatarak, “Her zaman söylüyorum; Bakanlığa model olacak bir uygulama. Çünkü Mersin’de hayvancılık gelişsin istiyoruz. Damızlık veriyoruz ki üretilen hayvanlar ırk olarak bu bölgeye uygun olsun. Tarımı bilen bir başkan, daire başkanı, daire başkanlığında çalışan iyi mühendisler, çalışkan insanlar olursa, bu hizmetler oluyor. Bu ayrımı Mersin halkının yapmasını istiyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışma huzurunu ortadan kaldırmaya yönelik girişimleri kınadığını da dile getiren Seçer, “11 bin insanın çalıştığı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çalışanlar üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanları, çalışma huzurunu ortadan kaldırmaya yönelik hareketleri buradan kınıyorum. Bunu yapmayın. Derdi memlekete hizmet olan bir belediye başkanı bunu, kıymetli mühendisleriyle ve memurlarıyla yapar, sokağı temizleyen elemanıyla, vatandaşa kibar davranan otobüs şoförüyle yapar. Tarımsal desteğe gelen, kibar, nazik davranan Tarım Dairesi çalışanlarıyla yapar. Memnuniyet ondan artar” diye konuştu.

“2. dönemimizde de aynı şevk ve inanç içerisinde olacağız”

Belediye’nin, belirli bir disiplin manzumesi çerçevesinde çalışan ciddi bir kamu kurumu olması gerektiğini ve böylelikle beldesine hizmet vereceğini kaydeden Seçer, “Biz bu işi ve görevi eğer iyi yapıyorsak, 11 bin çalışanımızla beraber yapıyoruz. Bir başına yapma lüksüne sahip değiliz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana o gün nasıl şevk ve inanç içerisindeysek, sizlerden aldığımız desteğin, sorumluluğun bilincinde görevi yapıyorsak, o günden bugüne değişen hiçbir şey olmadı. Yarınlarda da, 2. dönemimizde de olmayacak. Daha çok çalışacağız. Eserlerimizi gördükçe daha çok şevkle ayağımız işimize gidecek, sabah daha erken kalkacağız. Bu iş böyle. Hepimiz çalışacağız, başarılı olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Vatandaşını kimseye muhtaç etmeyen devlet, sosyal devlettir”

Düzenlenen tören ile 14 mahalleden toplam 7 bin üreticiye destek sağlayacaklarını ifade eden Başkan Seçer, “Bu desteği alacak üreticilerimizin üretimi bereketli olsun. Umarım her yıl yaptıkları üretimden misli misli para kazansınlar. Daha güzel ve daha çok üretimler yapsınlar ki evlerine para girsin, çocukları güzel eğitimler alsın, güzel bir evde otursunlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Allah kimseye muhtaç etmesin. Zaten sosyal devlet budur. Vatandaşını kimseye muhtaç etmeyen devlet, sosyal devlettir” dedi. Devlet kavramının çok büyük olduğunu ve belediyelerin de devletin birer kurumu olduğunu söyleyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerek pandemide gerekse deprem sonrasında depremzedelere yapılan yardımların insanların gözünü boyamak için olmadığına dikkat çekerek, “Vicdanımız rahat, her işi kalbimizle, gönülden yaptık ama sizin kesenizden yaptık. Ben emanetçiyim, çalışmak zorundayım. Ben bir daha belediye başkanı olmaktan ziyade son nefesimi verirken, kendimle hesaplaşırken, gözlerimi rahat yummak zorundayım” diye konuştu.

“Asla hiçbir noktada ayrımcılığımız olmamıştır”

Kendisinin Türk Bayrağı, Atatürk ve CHP ile her daim övündüğünü aktaran Başkan Seçer, gerçekleştirilen hizmetlerin hiçbirisinde asla ayrımcılık yapılmadığına dikkat çekerek “Yaptığımız görev kolay bir görev değil. Bir siyasi partiyi temsilen seçiliyoruz. Ama hizmet dediğiniz zaman asla hiçbir noktada ayrımcılığımız olmamıştır. Bu bölgeler daha çok hizmeti hak ediyor. Bu bölgeler üretiyor ve devlete vergisini ödüyor. Bu bölgeler zaman zaman hizmetlerde olumsuz ayrımcılığa uğruyor, bunu da söylemekte yarar var. Kim üzerine alınırsa alınsın. Çünkü bu bölgeler partime çok yoğun destek veriyor, böyle bir gerçek var. Bir başka parti iktidarsa, bir başka parti belediyeyi kazanmışsa, ‘Siz bize oy vermediniz’ diye şöyle bir yan gözle bakıyor. Yasak savmak için bir hizmet yapabiliyor. Fakat bizim, bize yüzde 5-10 oy çıkan mahallelerde de burası gibi yüzde 95-97 oy çıkan mahallelerde de vatandaşa bakış açımız aynı. Bunu vatandaş da biliyor. Kalbimiz de rahat” ifadelerini kullandı.

Karaduvar’a Prestij Cadde Projesi geliyor

“Burada güzel hizmetler oldu, daha da olacak, olmalı” diyerek sözlerini devam ettiren Seçer, “Bu bölgeye ne yapılsa yeterli değil. Daha da fazlası olacak. Ben hiçbir dönemde burada böyle kaliteli yollar görmedim. Mersin Büyükşehir Belediyesi otoban gibi yollar yapıyor. Yakın zaman sonra Karaduvar’a prestij caddeleri yapacağız. Bir balıkçı kasabası, restoranların olduğu güzel bir kasaba, mahalle haline getireceğiz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yolun da, binanın da kaldırımın da, her şeyin en kalitelisini yapıyoruz, yapacağız. Önümüzdeki günlerde Homurlu ve Kazanlı’yı ilgilendiren 7 milyon Euro’luk FRIT-II kapsamında yapacağımız altyapı-kanalizasyon projesinin temelini de atacağız. Çok kısa bir sürede yapacağız. İşlemleri tamamlandı” şeklinde konuştu.

“Mersinli hemşehrilerim tarihte olmadığı kadar büyükşehir belediye başkanlarına destek verecekler. Buna canı gönülden inanıyorum”

CHP’li belediyelerin Türkiye genelinde, halk indinde çok büyük karşılığı olduğuna inandığını söyleyen Seçer, bu memnuniyet bilinci ile önümüzdeki yerel seçimde çok daha fazla büyükşehir, il ve ilçede CHP’li belediye başkanlarının galibiyet ile çıkacağına inandığını kaydetti. Seçer şunları söyledi:

“Mersin’de de, bunu bir iddia olarak söylüyorum, 2024 yılı 31 Mart seçimlerinde beş yıllık görev süremiz bittiğinde Anamur'dan Tarsus'a kadar yaklaşık 1 milyon 300 bine yakın seçmenin önemli bir miktarı, belki de tarihte olmadığı kadar büyükşehir belediye başkanlarına destek verecekler. Buna canı gönülden inanıyorum. Parti ayrımı yapmadan, ‘Bizim partimiz AK Parti, MHP, İYİ Parti ama biz Vahap Başkan’dan, CHP’li belediye başkanından hizmet gördük, anlayış gördük, adalet gördük. Bu dönemde de Vahap Başkanımızın belediye başkanlığına devam etmesini istiyoruz’, deyip, Altı Ok’un altına mührü basacaklar. Bundan adım kadar eminim.”

Kış: “Hükümetin yapması gerekenleri Mersin Büyükşehir Belediyemiz yapıyor”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise tarımsal faaliyetlerin hem zahmetli hem de emek isteyen bir sektör olduğunu dile getirerek, risklerinin de çok olduğunu hatırlattı. Kış, “Örtü altı sebzecilik ise daha zahmetlidir, emek ister, risk taşır. Bu vesile ile gıda üretimimizde önemli yeri olan örtü altı sebze üreticiliğinin her aşamasında kamunun, yani devletin desteği mutlaka şarttır. Mersin Büyükşehir Belediyemiz bu alanda önemli destekler veriyor. Aslında hükümetin yapması gerekenleri Mersin Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Tarım Bakanlığı’nın düşünmesi gereken konuları Mersin Büyükşehir Belediyemiz düşünüyor. Umut ediyorum ki bir gün çiftçilerimizin de yüzünün güldüğü, borç yükü çekmediği, emeğinin karşılığını aldığı bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz” diye konuştu.

Çakır: “Kızılbağ’dan Arslanköy’e Erdemli’den Gözne’ye hizmet götüren bir başkanımız var”

Başkan Seçer’in herhangi bir ayrım gözetmeden, bütün gücü ile üreticinin ve çiftçinin yanında olduğunu belirten CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da “Başkanımız Vahap Seçer’in yanında olmaktan onur duyuyorum. Kazanlı’nın insanı emektar, güvenilir, emeğine sahip çıkan güzel ve çalışkan bir halk. Şu yapılan hizmetlere bir bakın; Kızılbağ’da, Arslanköy’de, Gözne’de, Erdemli'de her yerde böyle” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz: “Halkının yanında olan bir Belediye Başkanımız var”

CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz ise, Başkan Seçer’in halkının yanında olduğunu ve desteklerini sürdürdüğünü söyleyerek, “Başkanımız birçok yere olduğu gibi buraya da pozitif ayrımcılık yapıyor. Halkımızın daha çok desteğe ihtiyacı var. Kazanlı halkı da bu desteğin kıymetini 31 Mart'ta gerektiği kadar verecek” şeklinde konuştu.

Deli: “Büyükşehir Belediyesi üreticilerimize desteklerini esirgemedi”

Akdeniz ilçesinde yaşayan vatandaşların temel geçim kaynağının örtü altı tarım olduğunu ifade eden Akdeniz ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Deli, “Çiftçilerimizin sorunlarını biz muhtarlar olarak tespit ettik ve Büyükşehir Belediyesi’nden sera ipi, yapışkan ve gübre gibi taleplerimiz oldu. Bu taleplerimize Büyükşehir duyarlı davranarak, desteklerini bizlerden esirgemedi. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyesi başarılı projelere ev sahipliği yaptı, bizleri mutlu etti” ifadelerini kullandı.