Üreticilere süt yemi desteği

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Yem Projesi, Süt Yemi adıyla başladı. Korkuteli Kırkpınar Mahallesi’nden start alan Süt Yemi Projesi kapsamında yüzde 15 hibeli olarak üreticilere 417 çuval yem dağıtımı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tarım ve hayvancılık alanında katma değer sağlayan projeleri her geçen gün büyüyor. Başkan Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Yem Projesi, Süt Yemi Projesi adıyla hayata geçti. Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin en önemli gider kalemi olan yem maliyetini düşürmek ve süt verimini arttırmak için süt yemi desteğine başladı. İlk olarak Korkuteli Kırkpınar Mahallesi’ndeki üreticilere yüzde 15’i hibeli 417 çuval yem dağıtımı yapıldı.

HAYVAN BAŞI 300 KİLO YEM DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından proje kapsamında artan girdi maliyetlerine yetişemeyen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 ila 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere yıl boyunca hayvan başına iki ayda bir 300 kilo yem desteği verilecek. 5 büyükbaş hayvanı olan bir üreticiye 2 ayda bir 1.5 ton süt yemi sağlanacak. Bunun yüzde 15’i Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe olarak karşılanacak. Proje kapsamında ilk dağıtım Korkuteli Kırkpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. 15 üreticiye yaklaşık 21 bin ton süt yemi dağıtıldı.

BESİCİLİK ÇOK MALİYETLİ

Kırkpınar Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan üretici Hüseyin Develi yem fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek, “Hayvancılık yapmak giderek zorlaşıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne yem desteği için başvurmuştum çok şükür yemlerimizi teslim aldık. Bu yemler beni biraz rahatlatacak. Çiftçi dostu Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederim’ diye konuştu.

YEM DESTEĞİYLE BİRAZ RAHATLARIZ

Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı süt yemleri teslim alan ve hayvanlarını besleyen Emir Özbek, “Yem maliyetleri yüksek, böyle desteklere memnun oluyoruz. Bu yemler bizi biraz maliyetten kurtarır rahatlatır. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederiz’ dedi.

HEMŞERİMİZ MUHİTTİN BAŞKAN HEP DESTEK OLUYOR

Bölgenin tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Kırkpınar Mahalle Muhtarı Ömer Özbek, “Besicilerin her şeyi pahalı. Bunun yemi, samanı yoncası var. Küçük üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Muhittin Böcek Başkanımız sağ olsun hayvancılarımıza her zaman destek veriyor. Başvuran vatandaşlara süt yemi çuvalları dağıtıldı. Mahallem adına Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkür ederiz’ diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Süt Yem desteğinden ilk etapta Elmalı, Korkuteli, Aksu, Serik, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerindeki üreticiler faydalanacak.