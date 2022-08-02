Üreticilere makine ve ekipman desteği

Tekirdağ'da Tarımsal Kalkınmanın en önemli destekçilerinden olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üretici kooperatiflerinin talepleri doğrultusunda başlatmış olduğu makina ve ekipman desteğine bir yenisini daha ekledi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, üreticilere destek kapsamında uygulamaya koyduğu proje kapsamında salça makinesi dağıtım töreni Malkara İlçesi'nde geniş çaplı bir katılımla gerçekleştirildi.

Salça Makinesi dağıtım töreninde bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, büyükşehir olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Bugün Karaiğdemir Mahallemizde, üreticilerimize dağıttığımız domates fidelerinin hasadını yine üreticilerimizle beraber yaptık. Şimdi de Malkara İlçemizde yine üreticilerimize dağıtacağımız salça makinelerimizin teslim töreninde bir aradayız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, vizyonumuzun en önemli yapı taşlarından birini oluşturan Tarım alanında üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Talep sizden destek bizden. Salça makinelerimizin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler de bir konuşma yaparak, her zaman üreticinin yanında olan Başkan Albayrak'a teşekkür ettiler ve salça makinelerinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Konuşmaların ardından toplamda 5 adet Salça Makinasının 3'ü Trakyam Üreten Kadın Kooperatifine (Karaiğdemir, Gözsüz, Balabancık), 1 tanesi Sarıpolat Tarımsal Kalkınma kooperatifine ve 1 tanesi de Şalgamlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teslim edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Domates Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ayrıca, sebze üreticilerinin desteklenmesi ve tüketicinin ihtiyacı olan taze sebze arzının sağlanması amacıyla Şarköy, Malkara ve Çorlu Ziraat Odaları ile protokol yapılarak uygulamaya konulan proje çereçvesinde bu yıl Ziraat odalarının talepleri doğrultusunda Malkara ilçesine 24.260 adet, Çorlu ilçesine 30.000 adet ve Şarköy ilçesine de 71.450 adet olmak üzere toplamda 125.710 adet domates fidesi dağıtımı yapılmıştı.