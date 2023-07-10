Üreticilere lavanta işleme tesisi müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu 2015 yılında başlayan Lavanta Hasatı Şenliği’nin sekizincisi Turgut Köyü'nde yapıldı. Başkan Tunç Soyer, üreticilere katma değeri yüksek, alternatif bir ürün olarak sunulan lavanta çiçeğinin ilk hasatında önümüzdeki günlerde açılacak tesisin müjdesini verdi.İZMİR (İGFA) - 2015 yılında üreticilere katma değeri yüksek, alternatif bir ürün olarak sunulan lavanta çiçeği Turgut Köyü’nde sekizinci yılına girdi. Alternatif tıp ve kozmetik sektöründe yaygın kullanılan, nektarı ve kokulu çiçekleriyle arıcılığa da katkısı olan lavantanın Seferihisar’daki üretim merkezi konumunda bulunan Turgut Köyü’ndeki ilk lavanta hasatına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Yelda Celiloğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Gürhan Özata, kooperatif başkanları ile ortakları, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Soyer: “Alternatif çıkış yolu bulmak zorundaydık” Lavanta hasadı, üretici pazarı ve stantların gezilmesiyle başladı. Başkan Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in ziyaretçilerle birlikte lavanta tarlasına yürüdü ve burada ilk hasadı gerçekleştirdi. “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla üreticiye destek vermeyi sürdüreceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İklim krizine karşı ve Başka Bir Tarım Mümkün derken alternatif ürünler yarattık. Kendi kendine yeten ekonomisini kaybeden ülkeler dışa bağımlı hale gelirler ve giderek özgürlüklerini kaybederler. Kendi ölçeğimizde Seferihisar'da 'Başka Bir Tarım Mümkün' diyerek çıktığımız yolda katma değeri yüksek ürünlerle Seferihisarlıyı buluşturmalıyız demiştik. Senede iki hasat veren lavantayı Isparta'dan alıp Seferihisar topraklarıyla buluşturduk. Katma değeri büyüyen lavanta hem Seferihisarlının ekmeğini büyütüyor, hem marka değerini büyütüyor hem de yepyeni bir ürünle zeytin ve mandalina dışında da ekonomik kaynak yaratılmış oluyor” dedi.

“Asla teslim olmayacağız” Gelecek kuşakların kaygı duymadan yaşayacağı bir düzenin kurulmasının mümkün olduğunu söyleyen Soyer, “8 sene içinde Seferihisar'ın birçok yerine lavanta yayılmaya başladı, yayıldıkça da katma değer artmaya başladı. Emin olun ki bu bereketli topraklar, üzerinde yaşayan herkesi çok daha fazla mutlu edebilir, gelecek kuşakları da mutlu etmeye doyurmaya yeter. Biz büyük bir yoksulluk çekiyoruz. Ne yazık ki çocuklarımızın geleceğinden kaygılıyız. Bu bir kader değil, mecburiyet değil. Başka türlüsü mümkün. Çocukların karnının doyduğu, annelerin babaların çocuklarının geleceğinden kaygı duymadığı bir ülke mümkün. Göreceksiniz, bu ülkeyi kuracağız. Kimse enseyi karartmasın mutlaka kuracağız. Asla teslim olmayacağız” dedi.

Lavanta tesisi müjdesi Lavanta üreticileri için tesis müjdesi veren Başkan Tunç Soyer, “Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile kooperatifin üretim alanında bir tesis kurduk, bu ay içinde bitiriyoruz ve açıyoruz. Lavantayı esansıyla, kolonyasıyla, sabunuyla çok daha iyi değerlendireceğimiz, sadece lavanta değil tıbbi aromatik bitkilerin hepsinin çalışmasını yapacağımız, sizin kullanımınıza açacağımız bir tesis. Ulamış'ta bu ay içinde açacağız ve lavantanızı çok daha güzel değerlendireceksiniz. Eğitimlerin verildiği deneme bahçelerinde üretim yapılabileceği, gençlere de istihdam sağlayacağı bir alan oldu” dedi.

Yetişkin: “Muhteşem bir başarı” Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “2015 yılında 3 dönüm ile başlayan hikayenin yüzlerce dönüme yayılması muhteşem bir başarı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere hepimizin bir başarısı” diye konuştu.