Üreticilere koyun desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Koyunculuğu Geliştirme Projesi” kapsamında Dursunbey İlçesi’nde 50 üreticiye; 10 koyun 1 koç dağıtımı gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Koyunculuğu Geliştirme Projesi” kapsamında Dursunbey İlçesi’nde damızlık küçükbaş hayvan dağıtım töreni düzenledi. 1 milyon 500 bin küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’de 7. sırada yer alan Balıkesir’e, Büyükşehir Belediyesi 4 yılda 5 damızlık üretim tesisi kazandırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Koyunculuğu Geliştirme Projesi” kapsamında; bu sene 5 ilçede 50’şer kişiye, yüzde 75 hibeli 10 dişi 1 erkek şeklinde toplam 2 bin 500 dişi 250 erkek damızlık hayvan dağıtımı gerçekleştirdi. Daha önce; İvrindi ve Kepsut’ta damızlık küçükbaş hayvan dağıtımı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbeyli 50 üreticiye 10 koyun 1 koç dağıttı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN BÜYÜK DESTEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin her yerde olduğuna dikkat çeken Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, seradan damızlık hayvana, arıcılıktan badalan fasulyeye kadar Büyükşehir’in Dursunbey’e büyük destekler verdiğini söyledi.

HEDEFİMİZ HAYVAN SAYISINI 1000’E ÇIKARMAK Tesisi Dursunbey Belediyesi ile birlikte kurduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, “Dursunbey’de ilçe belediyemizle birlikte kurmuş olduğumuz; damızlık üretim tesisimizde, 200 ile başladığımız damızlık hayvan sayımız bugün itibarıyla 375’e ulaştı. Hedefimiz ise bu sayının 1000’e ulaşması. Üretirken de ürettiklerinizi pazarlarken de büyükşehir her zaman yanınızda. Yeter ki; üretme azminiz hiç bitmesin. Yücel başkanımızın önderliğinde tüm ilçelerimize yatırımlarımız devam edecek” dedi.

TOPRAKLARIN BEREKETLENMESİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin marifetiyle 5 ilçede damızlık hayvan üretimi yapıldığını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Savaştepe, Sındırgı, Kepsut, İvrindi ve Dursunbey ilçelerimizde tesislerimiz aktif olarak çalışıyor. İnşallah Bigadiç İlçemizde de aynı organizasyonu yapacağız. Bu dağların, ovaların, toprakların bereketlenmesi bizi heyecanlandırıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiye üreticiye çok büyük destekler veriyor. Sizler bizlere güvenmeye devam edin. Dursunbey bizi hiçbir zaman bizleri mahcup etmedi. Herk zaman sahip çıktı. Bizler de Allah’ın izniyle Dursunbey’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.