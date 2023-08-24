Üreticilere kazançlı avokado desteği

Mersinli üreticilere yüzde 50 hibe ile avokado fidanı desteği veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hem bölgedeki tropikal meyve üretim alanının genişlemesine, hem de üreticilerin alternatif gelir elde edebilmesine olanak sunuyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle üreticinin her zaman yanında olmaya devam ederken, bölgede alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına ve üreticilerin yeni gelir kapılarını açmasına yardımcı olmayı da sürdürüyor.

Mersinli üreticilere yüzde 50 hibe ile avokado fidanı desteği veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hem bölgedeki tropikal meyve üretim alanının genişlemesine, hem de üreticilerin alternatif gelir elde edebilmesine olanak sunuyor. Büyükşehir’den avokado fidanı desteği alan üreticiler de dağıtımdan yetiştiriciliğe, hasattan pazarlamaya kadar her zaman yanlarında olan Büyükşehir’in katkılarıyla yeni bir gelir kaynağı elde ediyor.

Geleceğin meyvesi olarak gördüğü avokadoyu yetiştirmek için Büyükşehir Belediyesi’nden 3 yıl avokado fidanı desteği alan Erdemlili üretici Kadir Cerit, avokado ağaçlarına gözü gibi bakıyor ve meyvesini vereceği günü iple çekiyor.

Özdemir: “Atıl durumdaki tarım arazilerini üretime kazandırıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü’nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Hasan Özdemir, avokado fidanı desteği projesi hakkında bilgi vererek, “Mersin genelinde üreticilerimize yüzde 50 hibeli avokado fidanları temin ettik. Bu projeyle üreticilerimizin alternatif yetiştiricilik ve alternatif bir gelir kaynağı oluşturmalarına olanak sağlarken, atıl durumdaki tarım alanlarında yapılan dikimlerle, bu tarım arazilerini daha verimli bir şekilde kullanma imkânı sunuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin genelinde son 3 yıl içinde, 9 ilçede 889 üreticiye yüzde 50 hibeli 17 bin adet avokado fidanı desteği sağladıklarını ve 850 dönüme yakın arazide avokado üretiminin yapılmaya başlandığını aktaran Özdemir, “Üreticilerimize fidanı teslim etmekle kalmıyor, onların yetiştiricilikteki sıkıntılarını gidermek amacıyla; gerek beslemede, gerek sulamada, gerekse hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinde teknik bilgi aktarımı yaparak da destek sağlıyoruz” diye konuştu.

“Avokadonun kilogram fiyatı 80-110 lira arasında değişiyor”

Avokadonun bölgede gelişmesini ve üretiminin yaygın hale gelmesini hedeflediklerini belirten Özdemir, avokadonun kazancı yüksek bir ürün olduğundan söz ederek, “Üreticilerimiz bundan sonraki süreçte, 3-4 yaşlarındaki bir avokado fidanından 20 kilo civarında ürün alabilecekler. 7 yaşını tamamlamış ve daha üstündeki avokado ağaçlarında ise, ortalama 100 kiloyu düşürmeyecek şekilde verim alınacaktır. Pazar piyasasını araştırdığımızda, semt pazarlarında ve manavlarda avokadonun kilogram fiyatının 80-110 lira aralığında değiştiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendilerini arayan üreticilere her konuda yardımcı olduklarını ve sık sık da saha kontrol çalışmaları yaparak avokado bahçelerini birebir incelediklerini sözlerine ekleyen Özdemir, “Besleme, sulama, hastalık ve zararlılar ile mücadele gibi konularda tarım danışmanlarına veya ilaç, gübre bayilerine yönlendirmeler yaparak, üreticilerimizin eksiklerini tamamlamalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Cerit: “2020 yılında 48 fidan aldık ve diktik”

Erdemlili üretici Kadir Cerit ise, avokadonun üretiminden pazarlamaya kadarki yolculuğunda Büyükşehir’in her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Avokadoyu geleceğin meyvesi olarak gördüğünü ve bu yüzden üretime başladığını söyleyen Cerit, “Araştırdık, piyasada çok randımanlı bir ürün bulamadık. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, yüzde 50 hibe destekli avokado fidan dağıtımı yaptığını duyduk. Biz de müracaat ettik ve uygun gördüler. 2020 yılında 48 fidan aldık ve diktik. Şu an fidanlar 3 yaşında. Bu yıldan sonra meyve bekliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin fidan dağıtımının yanı sıra bakımı konusunda da kendileri ile birebir ilgilendiğini belirten Cerit, “Telefon açtığımız zaman, sorduğumuz sorulara etkin cevap alabiliyoruz. Bundan 1-2 ay önce arkadaşlar geldiler, beraber dolaştık. O zamanlar bazı uyarıları oldu, ama gözümüzden kaçanlar olmuş. Şimdi arkadaşlar yine söylüyorlar, ilaçlama yapacağız” ifadelerini kullandı.