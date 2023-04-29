Üreticilere çilek fidesi desteği

Tarım alanında hayata geçirdiği projeler ile Tekirdağ’da tarımın gelişimine büyük katkılar veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara’nın Ahievren Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda üreticilere çilek fidesi dağıttı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Vizyonunu oluşturan öğelerin başında yer alan tarımın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi doğrultusunda uygulamaya koyduğu ‘Üzümsü Meyvelerin Ekiliş Alanlarının Artırılması’ projesi kapsamında Malkara İlçesi Ahievren Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda çilek fidesi dağıtımı yapıldı.

Talepler doğrultusunda kooperatif üyesi üreticilere, 24 Bin adet çilek fidesi desteğinin yanında, üretim faaliyeti için gerekli olan sulama sistemi, toprak malçlama vb. çilek yetiştiriciliği için gerekli malzemelerin dağıtımı da gerçekleştirildi.

BAŞKAN ALBAYRAK: “BÜYÜKŞEHİR OLARAK HER ZAMAN ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Malkara İlçesi Ahievren Mahallesi’nde gerçekleştirilen çilek fidesi dağıtım programında bir konuşma Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, her zaman üreticilerin destekçisi olduklarını belirterek, “Kırsal Mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın gelir düzeyinin artırılması amacıyla yeni ürün veya üretim biçimlerinin ortaya konulması önem arz etmektedir. Arıcılık, mantarcılık, mandacılık gibi uzun süredir bilinen ve uygulanan orman köylerine has yetiştiricilik türlerinin yanı sıra çözüme katkı sağlayabilecek yeni olanaklardan birisi de üzümsü meyvelerin tarımının yaygınlaştırılmasıdır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak vizyonumuzu oluşturan en önemli öğelerden bir tanesi olan tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi doğrultusunda ‘Üzümsü meyvelerin ekiliş alanlarının genişletilmesi’ projesini uygulamaya koyduk. Projemizin uygulamaya konulması ile birlikte istekli üreticilerimizle çalışılması sayesinde örnek teşkil edecek, ilimize sosyo-ekonomik anlamda olumlu etkileri olacak ve ürün çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlanacaktır. İlimiz çilek verimi 2021 yılında Malkara 12 Ton, Saray 8 Ton ve Süleymanpaşa da 24 Ton olmak üzere toplam 44 Ton’dur. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz çilek fidesi dağıtımı ile birlikte bu rakamların önümüzdeki dönemde daha da artacağını ve üreticilerimize ekonomik anlamda olumlu dönüşler olacağını hedefliyoruz. Projemiz kapsamında dağıtımını yaptığımız çilek fidesi ve ekim malzemelerinin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.