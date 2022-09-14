Üreticilere arı kovanı ve hamur yoğurma makinesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bal üretiminin yoğun olduğu Gündoğmuş’ta üreticilere arı kovanı desteğinde bulunurken, kadınlara da hamur yoğurma makinesi hibe etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma ilkesiyle kırsal bölgelerdeki üreticilere her alanda desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Gündoğmuş’ta arı kovanı ve hamur yoğurma makinesi desteğinde bulundu. Bal üretiminin yoğun olduğu Gündoğmuş’ta arıcılara 200 arı kovanı teslim edildi. Bedan Mahallesi’nde de kadınlara, zor ve zahmetli bir iş olan hamur yoğurmada büyük kolaylık sağlayan hamur yoğurma makinesi hibesi yapıldı. Kurulumu yapılan makine hakkında kadınlara bilgi verildi.

Büyük Destek Oldu

Bal üretiminde iddialı olduklarını söyleyen Gündoğmuş Bal Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Türker Eren “Büyükşehir Belediyemiz üye arkadaşlarımıza kovan hibesinde bulundu. Maliyetlerimizde meydana gelen artışlardan sonra bu bize büyük bir destek oldu. Bu kovan desteği ile beraber üretimi arttırmayı hedefliyoruz. Yaylalarımızdaki bitki çeşitliliği çok fazla. Anzer Balı kalitesinde bal üretmeyi hedefliyoruz. Bu zorlu ekonomik şartlarda bize destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.

Tek Seferde 50 Kg Hamur

Büyükşehir Belediyesi’nin Bedan Mahallesi’nde kadınlara sağladığı hamur yoğurma makinesi de büyük memnuniyet yarattı. Tek seferde 50 kilo hamur yoğuran makinenin işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracağını söyleyen Hatice Uysal “Leğende elle yoğrulan hamur mahalleli kadınları oldukça yoruyor. Özellikle yaşlı kadınların bu işleri yaparken çok yorulduğunu biliyoruz. Yufka, erişte, yöresel ekmek, pişi gibi ürünleri artık bu makine sayesinde kolayca yapabileceğiz. Başkanımız Muhittin Böcek’ten Allah razı olsun bu desteklerini unutmayacağız” diye konuştu.

Hibeler Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, kırsal bölgelerde üreticilere destek ve hibelerin devam edeceğini belirterek “Gündoğmuş bölgesinin balının popüler olması nedeniyle üreticilerimize arı kovanı hibesinde bulunduk. Arıcılarımızın sorun ve taleplerini de dinledik. İlçelerimizde sene sonuna kadar bin arı kovanı hibemiz gerçekleşmiş olacak. Özellikle geçen seneki orman yangınından zarar gören bal üreticilerimize öncelik verdik. Aynı zamanda talep gelen mahallelerimize yine imece kültürünün geliştirilmesi amacıyla hamur yoğurma makinesi desteğimiz de sürecek” dedi.