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Üreticilere arı keki desteği

EKONOMİ 20.01.2024, 09:03
Üreticilere arı keki desteği

Tarım ve hayvancılık alanında örnek projeleri hayata geçiren ve destekleyici faaliyetlerle her zaman üreticilerin yanında olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir belediye tarafından hayata geçirilen en büyük arıcılık projesi olan Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi kapsamında Hayrabolulu üreticilere Arı Keki desteği verildi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Kış aylarında arıların yeteri kadar beslenememesi güçlü koloni oluşturmasını engellemekte, güçlü koloni ile bal sezonuna giremeyen arıcılar da olması gereken miktarda bal üretimi yapamamaktadır. Bu yüzden arı yetiştiricilerinin arı yemini kullanması gerekmektedir. Bu noktadan hareket eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan Arı Keki Desteği Projesi kapsamında Hayrabolu’da arı yetiştiricilerine arı keki dağıtımı yapıldı.

Arı keki dağıtım töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Fatih Bakanoğulları, projenin kapsamı ve Hayrabolu’da gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2015-2020 yılları arasında “Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi” uygulamış ve proje kapsamında 22.293 adet kovan dağıtımı ile 980 arı yetiştiricimiz desteklenmiştir. Burada desteklenen üreticiler, arıcılığa yeni başlayan ya da işletme olmak için desteklenen üreticilerdir.

HAYRABOLULU 58 ÜRETİCİYE 10.440 KG ARI KEKİ DAĞITIMI YAPILDI

Geçen yıl uygulamaya başlanan Arı Keki Desteği Projesi kapsamında Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muratlı Bal Üreticileri Birliği ve Malkara-Süleymanpaşa Bal Üreticileri Birliğine üye olan, 508 üreticiye 91.440 kg arı keki dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu yıl ise proje kapsamında İl genelinde 611 kişiye 109.980 kg arı keki dağıtımı yapılacak. Hayrabolu’da gerçekleştirilen programda Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliğine üye 58 kişiye 10.440 kg arı keki dağıtımı yapıldı.

BAŞKAN ALBAYRAK: “ÜRETİCİLERİMİZİN ZORLUKLARI AŞMALARINA YARDIMCI OLMAK İÇİN HER ZAMAN YANLARINDAYIZ”

Üreticilerin her zaman destekçisi olduklarının altını çizen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Ülkemizde artan maliyetlerden arı yetiştiricilerimiz de olumsuz etkilenmiştir. Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projemiz kapsamında 2015-2020 yılları arasında 22.293 adet çift katlı arı kovanı 1.148 arı yetiştiricisine dağıtılmıştır. Arı Keki Desteği Projemiz kapsamında 2023 yılında 508 üreticimize 91.440 kg arı keki dağıtımı gerçekleşmiştir. Yılsonuna kadar proje kapsamında İl genelinde 611 kişiye 109.980 kg arı keki dağıtımı yapılmış olacak. Hayrabolu’da gerçekleştirilen programda Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliğine üye 58 kişiye 10.440 kg arı keki dağıtımı yapıldı. İlimizde arı yetiştiricilerine katkıda bulunmak üzere, arı yetiştiriciliği yapanlara arı keki temini konusunda destek verilmesi için Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muratlı Bal Üreticileri Birliği, Malkara ve Süleymanpaşa Bal Üreticileri Birliği ile imzaladığımız protokoller çerçevesinde arı keki dağıtımlarımız devam etmektedir. Arıcılık konusunda uygulamaya koyduğumuz projeler, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine, üreticilerimizin ek gelir imkânı elde edebilmelerine ve polinasyon yoluyla tarımsal üretimde verimlilik artışına katkı sağlamaktadır. Tarım ve hayvancılığa artı değer kazandırmak ve üreticilerimizin zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için bundan sonra da çalışmaya ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından Hayrabolu’da faaliyet gösteren arı üreticilerine arı keki dağıtımı gerçekleştirildi.

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