Üreticiler meyveciliğe yöneldi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği içerisinde “Balıkesir’de Meyveciliği Geliştirme” projesi kapsamında üreticilere yüzde yüz hibe ile fidan dağıtılıyor. 20 ilçede; 100 bin adet ceviz ile 50 bin adet badem fidanın verileceği proje kapsamında dağıtımlar, Sındırgı’dan başladı.BALIKESİR (İGFA) - Son 5 yılda tarım hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilere 350 milyon liranın üzerinde destek vererek hem katma değerini artırmasını hem de daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yanında yer almaya devam ediyor.

Eşsiz doğası, bereketli toprakları ve güzel iklimiyle meyve üretimi için oldukça elverişli olan Balıkesir’in 20 ilçesine Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği içerisinde gerçekleştirilen “Balıkesir’de Meyveciliği Geliştirme” projesi kapsamında yüzde yüz hibe ile fidan dağıtılıyor. İl genelinde toplamda 100 bin adet ceviz ile 50 bin adet badem fidanın verileceği proje kapsamında dağıtımlar, Sındırgı ilçesinden başladı. Fidan dağıtımı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini sunan üreticiler, proje sayesinde aldıkları fidanlarla meyve bahçeleri kuracak hem kendi kazançlarını artıracak hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacak.