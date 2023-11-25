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Üreticiler Büyükşehir ile nefes almaya devam ediyor

EKONOMİ 25.11.2023, 18:00
Üreticiler Büyükşehir ile nefes almaya devam ediyor

Denizli’de üreticilerin yüzün güldürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Beyağaç ilçesinde hizmete aldığı Zeytin Üretim Tesisi’nin yanında Kale ilçesindeki zeytin yetiştiricilerinin ihtiyacı için de 3 adet 2 ton kapasiteli zeytin eleme makinesi desteği verdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticilerin desteklenerek tarımda yüksek verim elde edilebilmeleri amacıyla sürdürdüğü örnek projelerine devam ediyor.
Önceki gün Beyağaç ilçesinde günlük 60 ton kapasiteli Zeytin Üretim Tesisi’ni hizmete alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kaleli zeytin üreticilerini de unutmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Kale ilçesinin Gölbaşı, İnceğiz ve Doğanköy mahallelerinde yaygın olarak yapılan zeytin yetiştiriciliğinde üreticilerin daha kolay, temiz ve güvenli bir şekilde zeytin eleme işlemini gerçekleştirmeleri için zeytin eleme makinesi desteği verdi. Kale ilçe pazarında düzenlenen makinelerin teslimine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AK Parti Kale İlçe Başkanı Yusuf Ercanlı, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Zeytin eleme makinelerini bir süre inceleyen Başkan Zolan, burada üreticilerle sohbet etti.

Büyükşehir üretenin yanında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı açıklamada Kale ilçesinde zeytinciliğin yoğun bir şekilde yapıldığını belirterek, ”Bugüne kadar üreten insanlarımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Onlar bizim başımızın tacı. Tabi ki çiftçilikle uğraşan, üretimle uğraşan insanlarımızın işini kolaylaştırmak gerekiyor” dedi. Zeytinlerin boylarına göre ayrılmasının önemine değinen Başkan Zolan, “Zeytin hangi amaçla kullanılacaksa o amaca uygun kullanım sağlamak anlamında boylama ve eleme ile ilgili çalışma yapılması gerekiyor. Üreticimizin bu ihtiyacını gidermek için 3 adet zeytin eleme makinemizi Kale ilçemize veriyoruz. Zeytin üretiminin yoğun olduğu mahallerde bu boylama makinemiz inşallah insanlarımızın işini kolaylaştıracak. Çiftçilerimize hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.

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