Üretici kadınların yılbaşı bereketi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Üretici Kadın Stantları’, kadınlara gelir kapısı olmaya ve emeklerini kazanca dönüştürmeye devam ediyor. Büyükşehir tarafından kentin birçok noktasında kurulan ‘Üretici Kadın Stantları’ bu kez de yılbaşı temasıyla kuruldu.MERSİN (İGFA) - Palm City Alışveriş Merkezi Pazarlama Yöneticisi Can Yazgan, Büyükşehirin ‘Üretici Kadın Stantları’na ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Alışveriş Merkezi’nde üretici kadın stantlarının yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yılbaşı’ temalı atölyeleri de yer alıyor. Kadın elinden üretimi destekliyoruz. Bu kapsamda ve bu tarz projelerde yer almaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Büyükşehir sayesinde daha güçlü olacağız”

Büyükşehir’in üretici stantlarında ilk kez yer aldığını söyleyen üretici Damla Özdemir, yaptığı ürünleri anlatarak, “Evden üretim yapıyorum. Oyuncak bebek, çıngıraklar, emzik zincirleri üretiyorum. Sağ olsun Başkanım bize çok destek verdi, bizler de geldik. Yılbaşına kadar buradayız” dedi. İlginin çok güzel olduğunu ve ürünlerinin birçoğunu ilk günden sattığını belirten Özdemir, “Burada yoğun ilgi var, gelen giden çok oluyor. İnsanların el emeğine daha çok önem vermeleri gerekiyor. Çünkü biz evde üretiyoruz bunları. El emeğinin daha değerli olduğunu insanların bilmesi gerekiyor. Benim ilk stanttım, ilk kez katıldım. Çok memnun kaldım. Kısa sürede de olsa çok ürün çıkarttık, inşallah bundan sonra da devam ederiz” ifadelerini kullandı. Kadın üreticilere olan desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’e teşekkür eden Özdemir, bu desteği her zaman görmek istediklerini söyleyerek, “Onlar kadınlarımıza destek olduğu sürece, biz de onların sayesinde daha güçlü olacağız, daha iyi ve sağlıklı evlatlar yetiştirebileceğiz” diye konuştu.

“Belediyemiz kadın üreticilere destek verdi”

El emeği seramik ürünleri satışa çıkaran üretici Buket Peksel stant açmadan önce umutsuz olduğunu, ancak verilen desteği ve vatandaşların ilgisini görünce çok sevindiğini belirtti. Peksel, “Belediyemizin kadın üreticilere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel dostluklar kurdum burada, verimli de bir stant oldu. 2 yıldır bu işi yapıyorum, ama bu benim ilk stanttım. İlk başta biraz umutsuzdum. Çünkü, Türkiye’de sanatçıya ve el emeğine çok değer verilmediğini düşünüyordum. Ama kadınlar çok destek verdi ve bu beni çok mutlu etti. Çok gelen oluyor. Kadınlar ‘Siz mi üretiyorsunuz bunları?’ diye soruyor, ‘biz üretiyoruz’ deyince de bir tane alacakken, destek vermek amacıyla iki tane alıyorlar, çok mutlu oluyoruz” diyerek, Büyükşehirin stantlarına yine katılmak istediğini söyledi.

“Herkesin gelip bir şeyler almasını ve destek çıkmasını isterim”

Stantları gezerek alışveriş yapan vatandaşlardan Münire Uçar, herkesin stantları ziyaret edip alışveriş yapmasını istediğini belirtti. Üretici kadınların yaptıklarını çok beğendiğini söyleyen Uçar, “O kadar güzel emekleri var ki. Yılbaşı için birkaç alışveriş yaptım, çok hoş olmuş. Kadınların verdikleri emek çok güzel. Burayı herkesin gezmesini tavsiye ederim. Herkesin gelip bir şeyler almasını ve destek çıkmasını isterim. Belediyemiz bu kadar değer verdiği için, bizim de gelip destek olmamız lazım. Herkesi bekleriz buraya” dedi.