Son Dakika

Üretici kadınların yılbaşı bereketi

EKONOMİ 22.12.2022, 07:55
Üretici kadınların yılbaşı bereketi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Üretici Kadın Stantları’, kadınlara gelir kapısı olmaya ve emeklerini kazanca dönüştürmeye devam ediyor. Büyükşehir tarafından kentin birçok noktasında kurulan ‘Üretici Kadın Stantları’ bu kez de yılbaşı temasıyla kuruldu.MERSİN (İGFA) - Palm City Alışveriş Merkezi Pazarlama Yöneticisi Can Yazgan, Büyükşehirin ‘Üretici Kadın Stantları’na ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Alışveriş Merkezi’nde üretici kadın stantlarının yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yılbaşı’ temalı atölyeleri de yer alıyor. Kadın elinden üretimi destekliyoruz. Bu kapsamda ve bu tarz projelerde yer almaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Büyükşehir sayesinde daha güçlü olacağız”

Büyükşehir’in üretici stantlarında ilk kez yer aldığını söyleyen üretici Damla Özdemir, yaptığı ürünleri anlatarak, “Evden üretim yapıyorum. Oyuncak bebek, çıngıraklar, emzik zincirleri üretiyorum. Sağ olsun Başkanım bize çok destek verdi, bizler de geldik. Yılbaşına kadar buradayız” dedi. İlginin çok güzel olduğunu ve ürünlerinin birçoğunu ilk günden sattığını belirten Özdemir, “Burada yoğun ilgi var, gelen giden çok oluyor. İnsanların el emeğine daha çok önem vermeleri gerekiyor. Çünkü biz evde üretiyoruz bunları. El emeğinin daha değerli olduğunu insanların bilmesi gerekiyor. Benim ilk stanttım, ilk kez katıldım. Çok memnun kaldım. Kısa sürede de olsa çok ürün çıkarttık, inşallah bundan sonra da devam ederiz” ifadelerini kullandı. Kadın üreticilere olan desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’e teşekkür eden Özdemir, bu desteği her zaman görmek istediklerini söyleyerek, “Onlar kadınlarımıza destek olduğu sürece, biz de onların sayesinde daha güçlü olacağız, daha iyi ve sağlıklı evlatlar yetiştirebileceğiz” diye konuştu.

“Belediyemiz kadın üreticilere destek verdi”

El emeği seramik ürünleri satışa çıkaran üretici Buket Peksel stant açmadan önce umutsuz olduğunu, ancak verilen desteği ve vatandaşların ilgisini görünce çok sevindiğini belirtti. Peksel, “Belediyemizin kadın üreticilere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel dostluklar kurdum burada, verimli de bir stant oldu. 2 yıldır bu işi yapıyorum, ama bu benim ilk stanttım. İlk başta biraz umutsuzdum. Çünkü, Türkiye’de sanatçıya ve el emeğine çok değer verilmediğini düşünüyordum. Ama kadınlar çok destek verdi ve bu beni çok mutlu etti. Çok gelen oluyor. Kadınlar ‘Siz mi üretiyorsunuz bunları?’ diye soruyor, ‘biz üretiyoruz’ deyince de bir tane alacakken, destek vermek amacıyla iki tane alıyorlar, çok mutlu oluyoruz” diyerek, Büyükşehirin stantlarına yine katılmak istediğini söyledi.

“Herkesin gelip bir şeyler almasını ve destek çıkmasını isterim”

Stantları gezerek alışveriş yapan vatandaşlardan Münire Uçar, herkesin stantları ziyaret edip alışveriş yapmasını istediğini belirtti. Üretici kadınların yaptıklarını çok beğendiğini söyleyen Uçar, “O kadar güzel emekleri var ki. Yılbaşı için birkaç alışveriş yaptım, çok hoş olmuş. Kadınların verdikleri emek çok güzel. Burayı herkesin gezmesini tavsiye ederim. Herkesin gelip bir şeyler almasını ve destek çıkmasını isterim. Belediyemiz bu kadar değer verdiği için, bizim de gelip destek olmamız lazım. Herkesi bekleriz buraya” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4