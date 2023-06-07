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Üretici kadınlara gelir kapısı

EKONOMİ 07.06.2023, 07:37
Üretici kadınlara gelir kapısı

BELMEK’lerde eğitimlere katılan kursiyerlerin ve usta öğreticilerin el emeği göz nuru ürünleri, Bahçelievler Gökkuşağı Kamu Pazarı ve Kızılay Zafer Çarşısı’nda hizmete açılan mağazalarda ve internetten satışa sunuluyor.ANKARA (İGFA) - Başkentli kadınları üretime teşvik eden Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni projelere imza atmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarına (BELMEK) yoğun ilgi gösteren kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri Bahçelievler Gökkuşağı Kamu Pazarı ve Kızılay Zafer Çarşısı’nda hizmete açılan mağazalarda Ankaralılarla buluşuyor.

 KADIN KOOPERATİFİ ARACILIĞIYLA SATIŞA SUNULUYOR

Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 31 farklı branşta eğitim veren BELMEK’lere katılan kursiyerler ve usta öğreticilerin ürünleri yeni kurulan S.S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla satışa sunuluyor.

Kursiyerler satışını yapmak istedikleri ürünleri belirlenen ürün toplama gününe getirip ücretlerini belirliyor. Komisyon tarafından incelenen ürünler de Gökkuşağı Kamu Pazarı ve Zafer Çarşısı’ndaki mağazalarda satışa konuluyor ve satışın gerçekleşmesinin ardından ücret hemen kursiyere aktarılıyor.

S.S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Mağazaları haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

 “AİLE BÜTÇELERİNE DE KATKI OLUYOR”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kadınlar için hayata geçirmiş olduğu en önemli projelerinden birisinin BELMEK kursları olduğunun altını çizen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, “BELMEK’lerde 31 ana başlıkta ve 61 kurs merkezinde kadınlar kendi talepleri doğrultusunda, ağırlıklı olarak da kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel başlıklarda kurslar almakta ve eğitim görmektedir. 25 yıldır BELMEK’lerdeki usta öğreticilerimizin ve kursiyerlerimizin el emeği ürünlerini satışa arz etmek, aile bütçelerine katkıda bulunma taleplerini hayata geçirmiş bulunuyoruz” dedi. Bozkurt, şöyle devam etti:

“Başkent Kadın Girişimi adı altında belediyemizin de desteğiyle bir yapı oluşturduk. 2 tane mağaza açtık ayrıca online olarak da bu ürünlerin satışına imkân sağladık. Her hafta ürün toplama günümüz var. Kursiyerler ürünlerini buraya sunuyorlar ve ücretlerini belirliyorlar. Komisyonumuz satışa uygun olanları seçtikten sonra bunları satışa arz ediyoruz.  Satılanların da ücretlerini kendilerine aktarıyoruz ve kursiyerlerimiz de kendi aile bütçelerine bu şekilde katkı yapıyorlar. Aldığımız geri dönüşlerde de çok büyük bir memnuniyet var. Hem halkımız bu ürünlere çok ekonomik fiyatlarla sahip olabiliyor hem de bu kursiyerlerimiz ürünlerinin karşılığını alarak daha fazla üretiyorlar.”

 İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ

Ev dekorasyonundan tekstil ürünlerine takı ve aksesuardan el dokumalarına kadar birçok eşsiz ürüne vatandaşlar “https://www.baskentkadingirisimi.com/” adresi üzerinden de ulaşabiliyor.

Zafer Çarşısı’nda bulunan mağazada ABB Kadın Sığınmaevlerinde kalan kadınların ürettikleri ürünlerin de satışının gerçekleştirildiğini belirten S.S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetkilisi Rahime Etlioğlu da şu değerlendirmede bulundu:

“Kooperatif kurmayı çok hayal ediyorduk. Hanımlarımıza öğrettiğimiz işlerimizin, ürettiklerimizin onlara kazanç sağlaması yönünde isteğimiz çok fazlaydı. Başkanımızın da destekleriyle kooperatifi kurmuş bulunuyoruz. Kooperatifimizde BELMEK kurslarında üretilen işleri kadınlarımızın paraya dönüştürerek evlerine katkıda bulunmalarını sağlıyoruz ve birçok kadını da bu şekilde mutlu ediyoruz.”

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