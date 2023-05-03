Üretici fiyatları yıllık yüzde 52,11 arttı

TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)'nin nisanda aylık bazda yüzde 0,81, yıllık bazda ise yüzde 52,11 artarken, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 105,50 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin Nisan ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre sanayinin 4 ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde yüzde 48,24 arttı.

4 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 63,87, imalatta yüzde 48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,27 ve su temininde yüzde 72,84 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık ise yüzde 2,54 arttı.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise ara malında yüzde 41,11, dayanıklı tüketim malında yüzde 50,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 72,13, enerjide yüzde 49,93 ve sermaye malında yüzde 51,46 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 16 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 13 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,03 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu.

Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 116,52, içecekler yüzde 113,06, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 93,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Öte yandan aylık en yüksek azalış; yüzde 16,98 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 5,37 ile tütün ürünleri, yüzde 3,46 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 4,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 4,13, gıda ürünleri yüzde 4,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.