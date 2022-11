Üreten kadınlardan bir kooperatif daha

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in her fırsatta dile getirdiği “Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” sloganı ile yola çıkan Çamaşlı kadınlar ürettikleri ürünleri ekonomiye kazandırmak amacıyla kooperatif kurdular. Çamaş ilçesinde kurulan Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi yoğun katılım ile açıldı.ORDU (İGFA) - Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra DOKAP, Çamaş Belediyesi ve Çamaş Kaymakamlığının destekleri ile kurulan Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifinin açılış programına, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler’in “Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” felsefesinden esinlenen Çamaşlı kadınlar, kurdukları kooperatif çatısı altında birleşerek yöresel ürünlerden elde ettikleri sıra dışı lezzetlerle ekonomilerine katkı sağlıyor. Başkan Güler’in göreve gelmesinden sonra 19 ilçede sayıları hızla artan kadın kooperatifleri hem yöresel ürünlerin daha fazla kişiye ulaşmasını hem de ekonomiye kazandırılması noktasında önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda yöresel ürünlerden elde edilen yeni lezzetleri hem dünyaya tanıtmak hem de ekonomik kazanç elde etmek isteyen girişimci kadınlar, kurdukları kooperatiflerle ürünlerini tüketici ile buluşturuyor.

BAŞKAN VEKİLİ CELAL TEZCAN: “ÜRETEN KADINLARIMIZ BİZE İMKASIZ DİYE BİR ŞEYİN OLMADIĞINI GÖSTERDİLER”

Programda bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, “Girişken ve üreten kadınlarımız her alanda olduğu gibi bizlere başarmanın imkânsız olmadığını gösterdiler” dedi.

Başkan Vekili Celal Tezcan, yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

“Bugün Çamaş ilçemizde bir başarıya tanıklık ediyoruz. Girişken ve üreten kadınlarımız her alanda olduğu gibi bizlere başarmanın imkânsız olmadığını gösterdiler. Bizim kadınlarımızın ayrı bir enerjisi var. Bu enerjiyi üretime kullandıkları zaman ortaya muazzam işler çıkıyor. Bugün bunu Çamaş ilçemizde bir kez daha gördük. Çamaş ilçemizin üreten kadınları istenilince nelerin yapılabileceğini herkese gösterdiler. Bugün Çamaş ilçemizde olduğu gibi bir olmalı, iri olmalı ve birlikte olmayız.

Burada üretilen ürünler bugün Çamaş ilçemizde, yarın 19 ilçemizde, bir başka gün diğer illerimizde daha sonra ise tüm dünyaya satılabilecek ürünlerdir. Onun için asla hedefimizden şaşmamalıyız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in stratejisi olan Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’dan asla vazgeçmemeliyiz. Ben tüm kadın üreticilerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum”

VALİ TUNCAY SONEL: “BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ”

Çamaş ilçesinde kurulan kadın kooperatifinin istihdama ve ekonomiye büyük katkı sunduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Sizlerin daima yanında olacağız” diye konuştu.

Vali Sonel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çamaşlı kadınlarımız bugün kurdukları bu kooperatif ile sadece istihdama değil, kendi aile ekonomilerine de büyük katkı sunuyorlar. Ordu’nun diğer ilçelerinde kurulan kadın kooperatiflerinin sayısının artması bizlere mutluluk katıyor. Valiliğimiz ile Ordu Büyükşehirimiz, Milletvekillerimiz biz kocaman bir Ordu ailesiyiz. Ülkemizin her bir karış toprağında farklı hikâyeler var. İşte onlardan bir tanesi de Çamaş ilçemizde kadınlarımız tarafından kurulan bu kooperatif. Biz Ordu Valiliği olarak Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü sizlerin yanındayız. Siz yeter ki çalışın. Biz sizlere her zaman destek olacağız.”

KOOPERATİF BAŞKANI SEBİLE KARATAŞ: “BİZİMKİSİ BİR BAŞARI HİKÂYESİ”

Bir başarı hikâyesini Çamaşlı kadınlarla başardıklarını dile getiren Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Sebile Karataş, yöresel lezzetlerin ön planda tuttukları kooperatifin şu an 100 kadın üreticiye istihdam ettiğini ve bu rakamın her geçen gün arttığını söyledi.

Karataş, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Çamaş ilçemizde kurduğumuz kadın kooperatifimizin açılışını bugün gerçekleştirdik. Kurulma aşamasından bu yana bizlere her alanda verdiği destek için başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e, Ordu Valimiz Tuncay Sonel’e çok teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız güç ve destek ile bugün bu kooperatifimizi açtık. Yine bizlere her alanda destek veren İlçe kaymakamımız ile belediye başkanımıza yine çok teşekkür ediyoruz. Güç ve engebeli bir yolu onların sayesinde aştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim her daim yanımızda ve bütün sorunlarımızı aşma noktasında yardımcı oldu. Bugün Çamaş ilçemizde kurulan bu kooperatif 100 kişiye istihdam sağlıyor. İnanıyorum ki bizlere verilen bu destek artarak devam edecektir.”

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlamasından sonra 19 ilçede kurulan kadın kooperatiflerinin sayısı 19’u geçti. Verilen desteklerle kurulan kadın kooperatifleri için ayrıca Ünye-Fatsa ve Altınordu ilçelerinde satış noktaları kuruldu.