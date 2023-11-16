Üreten kadınlar festivalde buluşuyor

Üreten Kadınlar Festivali'ne Şükriye Tutkun’dan Ceyda Düvenci’ye, Elif Buse Doğan’dan Masterchef Büşra Zambak gibi birçok ünlü konuk katılacak. Festivalde Denizlili kadınlar 245 stantta binlerce el emeği, göz nuru ürünlerini sergileyecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen Eylül ayında ilkini düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali 2. kez kapılarını açıyor. Konserlerden söyleşilere, çalışma atölyelerinden tiyatro gösterilerine 3 gün boyunca açık kalacak festival rengarenk geçecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin ikincisini 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde 245 kadının el emeği göz nuru ürünleri için stant açacağı belirtilirken, etkinlik 17 Kasım Cuma saat 14.00’de kapılarını açacak. Birbirinden değerli isimlerin de yer alacağı festivalin onur konuğu ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun olacak. Festivalde bir konser verecek Şükriye Tutkun’un yanı sıra Ceyda Düvenci, Elif Buse Doğan, Masterchef Büşra Zambak, Dilek Cesur ve Ahmet Selçuk İlkan gibi birbirinden değerli isimler yer alacak.

3 gün boyunca dolu dolu bir festival

Festivalin ilk günü (17 Kasım) saat 15.00’te ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun bir konser verecek. 18 Kasım saat 14.00’de ise ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ceyda Düvenci bir söyleşi gerçekleştirecek. Aynı gün, son dönemin başarılı müzisyenlerinden Elif Buse Doğan saat 20.00’de düzenlenecek konserde Denizlililerle buluşacak. 19 Kasım Pazar günü saat 13.00’te ise Masterchef Büşra Zambak söyleşi düzenleyerek merak edilen soruları yanıtlayacak. Saat 14.00’te eğitimci yazar Dilek Cesur’un bir söyleşi gerçekleştireceği festivalde saat 16.00’da ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan sahne alacak. Öte yandan festivalde uzman isimler ebru sanatı, keçe ile şal süsleme, girişimciler için yurtdışı satış, estetik uygulamaları, yaradılış mikrokozmoz-makrokozmoz, yogoyla tanışma konularında workshop ve eğitimler verecek. Tiyatro gösterilerinin de olacağı festival 3 gün boyunca dolu dolu geçecek.

Şölen havasında geçecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yoğun talep üzerine ikincisini gerçekleştirecekleri Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin çok başarılı ve verimli geçeceğine inandığını söyledi. Şükriye Tutkun, Ceyda Düvenci, Elif Buse Doğan, Masterchef Büşra Zambak, Dilek Cesur ve Ahmet Selçuk İlkan gibi birbirinden değerli isimlerin Denizlililerle buluşacağı festivale tüm hemşehrilerini beklediğini kaydeden Başkan Zolan, “Festivalimizde hanım kardeşlerimiz el emeği göz nuru ürünlerini sergileyecek, aile bütçelerine katkıda bulunacak, el sanatlarımızı yaşatarak geleceğe aktaracaklar. Bu açıdan da festivalimizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm hemşehrilerimi, özellikle hanım kardeşlerimi bu özel festivalimize bekliyorum. Birbirinden değerli isimleri de ağırlayacağımız festivalimizin başarılı olacağından hiçbir şüphem yok. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Festivalimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bu festival kaçmaz

Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alacak. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunacak. Festival süresince sihirbaz gösterimi, bando konseri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, planetaryum gösterimleri ve flash mob etkinlikleri yapılacak.