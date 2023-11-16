Son Dakika

Üreten kadınlar festivalde buluşuyor

EKONOMİ 16.11.2023, 07:21
Üreten kadınlar festivalde buluşuyor

Üreten Kadınlar Festivali'ne Şükriye Tutkun’dan Ceyda Düvenci’ye, Elif Buse Doğan’dan Masterchef Büşra Zambak gibi birçok ünlü konuk katılacak. Festivalde Denizlili kadınlar 245 stantta binlerce el emeği, göz nuru ürünlerini sergileyecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen Eylül ayında ilkini düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali 2. kez kapılarını açıyor. Konserlerden söyleşilere, çalışma atölyelerinden tiyatro gösterilerine 3 gün boyunca açık kalacak festival rengarenk geçecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin ikincisini 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde 245 kadının el emeği göz nuru ürünleri için stant açacağı belirtilirken, etkinlik 17 Kasım Cuma saat 14.00’de kapılarını açacak. Birbirinden değerli isimlerin de yer alacağı festivalin onur konuğu ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun olacak. Festivalde bir konser verecek Şükriye Tutkun’un yanı sıra Ceyda Düvenci, Elif Buse Doğan, Masterchef Büşra Zambak, Dilek Cesur ve Ahmet Selçuk İlkan gibi birbirinden değerli isimler yer alacak.

3 gün boyunca dolu dolu bir festival

Festivalin ilk günü (17 Kasım) saat 15.00’te ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun bir konser verecek. 18 Kasım saat 14.00’de ise ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ceyda Düvenci bir söyleşi gerçekleştirecek. Aynı gün, son dönemin başarılı müzisyenlerinden Elif Buse Doğan saat 20.00’de düzenlenecek konserde Denizlililerle buluşacak. 19 Kasım Pazar günü saat 13.00’te ise Masterchef Büşra Zambak söyleşi düzenleyerek merak edilen soruları yanıtlayacak. Saat 14.00’te eğitimci yazar Dilek Cesur’un bir söyleşi gerçekleştireceği festivalde saat 16.00’da ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan sahne alacak. Öte yandan festivalde uzman isimler ebru sanatı, keçe ile şal süsleme, girişimciler için yurtdışı satış, estetik uygulamaları, yaradılış mikrokozmoz-makrokozmoz, yogoyla tanışma konularında workshop ve eğitimler verecek. Tiyatro gösterilerinin de olacağı festival 3 gün boyunca dolu dolu geçecek.

Şölen havasında geçecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yoğun talep üzerine ikincisini gerçekleştirecekleri Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin çok başarılı ve verimli geçeceğine inandığını söyledi. Şükriye Tutkun, Ceyda Düvenci, Elif Buse Doğan, Masterchef Büşra Zambak, Dilek Cesur ve Ahmet Selçuk İlkan gibi birbirinden değerli isimlerin Denizlililerle buluşacağı festivale tüm hemşehrilerini beklediğini kaydeden Başkan Zolan, “Festivalimizde hanım kardeşlerimiz el emeği göz nuru ürünlerini sergileyecek, aile bütçelerine katkıda bulunacak, el sanatlarımızı yaşatarak geleceğe aktaracaklar. Bu açıdan da festivalimizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm hemşehrilerimi, özellikle hanım kardeşlerimi bu özel festivalimize bekliyorum. Birbirinden değerli isimleri de ağırlayacağımız festivalimizin başarılı olacağından hiçbir şüphem yok. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Festivalimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bu festival kaçmaz

Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alacak. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunacak. Festival süresince sihirbaz gösterimi, bando konseri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, planetaryum gösterimleri ve flash mob etkinlikleri yapılacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3