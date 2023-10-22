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Üreten girişimci kadınlara özel fuar

EKONOMİ 22.10.2023, 11:00
Üreten girişimci kadınlara özel fuar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Türkiye`de bir ilk olma özelliği taşıyan ve Şanlıurfa da birbirinden farklı sektörlerde yer alan kadın girişimcilerin bir araya geleceği “Girişimci ve Üreten Kadınlar Buluşması’’
fuarı 25 Ekim’de Şanlıurfa Fuar Merkezinde kapılarını ziyaretçilerine açıyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Tarih ve kültürüyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa, kendi alanında uzmanlaşan ve sektörlerinde adlarından söz ettiren, girişimci kadınları bir araya getiriyor.

Fuarda; Giyim, el sanatları, yöresel lezzetler, mutfak sanatları, güzellik uzmanları, evlilik hazırlıkları, ev aksesuarları, kozmetik, öğretim merkezleri ve kooperatif sektörlerinden Kadın Girişimciler, birbirinden farklı stantlarda ürünlerini sergileyecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde ilk kez düzenlenecek olan fuar, birçok girişimci kadın tarafından hazırlanacak Stantlarda ziyaret Edilebilecek.

25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat: 10:00 da Kapılarını ziyarete açacak olan Kadın Girişimciler Fuarı, 29 Ekim 2023 Pazar Günü Saat:21:00 da sona erecek.

Hazırlıklarına yılın başında başlanılan etkinlik için, tüm sektörlerden Kadın girişimciler yer alırken katılımcılarının tamamı kadın girişimci ve Girişimci adaylarından oluşmakta olup Fuar, tüm sektörlerden 250 Firma ile Şanlıurfa`nın katılımcısı en yüksek fuar olma özelliğini taşıyacak.

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