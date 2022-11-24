Ünyeport'un 17 saatlik görevi Rusya

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük önem verdiği, yapılan büyütme çalışmalarının ardından geçtiğimiz ay ilk sevkiyatın yapıldığı Ünyeport’tan Ro-Ro seferleri sürüyor. Ege Bölgesi başta olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde üretimi yapılan sebze ve meyveler Rusya’ya gönderiliyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olması nedeniyle bakıma alınarak büyütülen Ünyeport, yapılan çalışmaların ardından yüksek tonaja sahip olan ve tır taşımacılığı gibi tekerlekli vasıtaları taşıyan Ro-Ro gemilerine ev sahipliği yapmaya başladı. İlk sevkiyatın geçtiğimiz ay yapılan limandan ikinci sevkiyat için Ro-Ro gemisi limana demir attı.

Ordu’dan yükünü alacak olan Ro-Ro gemisi toplam 32 konteyner ile birlikte Rusya’nın Tuhapse limanına ihracatı gerçekleştirecek. Yaklaşık 17 saat sürecek olan sevkiyat için bütün hazırlıklar yapıldı.