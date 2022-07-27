Üniversite harçlarına zam kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün imzaladığı yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkısı ve öğrenim ücretleri hakkındaki karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, üniversite ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi.ANKARA (İGFA) - 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karara göre, üniversite ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi.

Bilindiği gibi üniversitelerin birinci öğretiminde eğitim alan öğrenciler harç ücretlerinden muaf olsa da ikinci öğretimde okuyan ve uzaktan eğitim alanlar öğrenim ücreti, fakültenin öğretim süresi içinde mezun olmayanlar da katkı payı ödemek zorunda.

Yeni ücretlerde en çok dikkat çeken katkı payları arasında tıp fakülteleri (961 lira), diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri (804 lira), mühendislik ve mimarlık bölümleri (630 lira) geliyor.

İkinci öğretim ve uzaktan eğitimde ise veterinerlik fakültesi 3 bin 471 lira ve pilotaj 6 bin 944 lirayla en pahalı alanlar olarak yer aldı.

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