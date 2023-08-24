Un olmayan ev kalmayacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tarlalarından elde edilen ve fabrikada işlenen buğdaylar un haline getirilerek Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nden yararlananlara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek olarak ulaşıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen Reis ve Es 26 adlı ekmeklik buğday çeşitlerinin tohumlarından elde edilen yaklaşık 2000 adet 25 kilogramlık un, Aşevi ve Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması için başlatılan buğday ekimi çalışmalarıyla hayvan üreticisine balya desteği sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını sürdürerek ihtiyaç sahiplerinin de un ihtiyacını karşılamaya devam etti. 750 dekarlık alandan 4260 çuval un elde edildiğini ifade ederek, üretimin desteklenmesiyle birçok kişiye destek olunabileceğinin altını çizen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Çiftçilerimiz ve hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dediler.