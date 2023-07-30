UMRE'den 'yerli ve milli' proje

UMRE Genel Başkanı Ferruh Doğan, Yerli ve Milli Tohum Üretim Projesini başlattı.İSTANBUL (İGFA) - İş insanı Ferruh Doğan, 'Türkiye Tarımında Yerli ve Milli Tohum' projesini başlatarak, yerli ve milli tohumun üretim ve kullanımını artırmak için harekete geçti.

Söz konusu proje ile ulusal tarım sektörünün yerlilik ve millilik ilkesine daha fazla önem vermesini hedefliyor.

Uluslararası Medeniyet Refah Eğitim ve Sağlık Derneği (UMRE) Genel Başkanı ve iş insanı Ferruh Doğan, 2015 yılında kurduğu ve 'The Oba Marka' adıyla faaliyet gösteren şirketi ile tamamen yerli sermaye ve yerli kaynakları kullanarak hizmet veriyor. Ferruh Doğan, tıbbi uçucu aromatik yağlar ve doğal bitkisel yağlar üretimi yaparak Türkiye'nin dört bir yanına ürünlerini ulaştırarak önemli bir başarıya imza atmıştı şimdilerde de 'Türkiye Tarımında Yerli ve Milli Tohum' projesini başlatarak yeni bir başarıya hazırlanıyor.

Ferruh Doğan'ın önderliğindeki şirket, dünyada ilk defa çekirdekli meyvelerin (Dut, böğürtlen, çilek ve incir) hiçbir makine ve ısısal işleme tabi tutulmadan, çekirdeklerinin sahip olduğu özellikleri koruyarak ayıklama patentine sahip bir firma. Bu patentle elde edilen ürünler, doğallığı ve safliğiyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor.