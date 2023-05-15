ULUTEK'ten KOBİ'lere ücretsiz mentorlük

ULUTEK Teknopark, Bursalı sanayiciye KOBİ Mentor Arayüzü (BİGG+) Çağrısı kapsamında 1 yıl boyunca ücretsiz mentorlük hizmeti sunuyor.BURSA (İGFA) - Hizmet ağını genişleten ULUTEK Teknopark, TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı KOBİ Mentor Arayüzü (BİGG+) Çağrısı kapsamında, Bursa’da sanayiciye 1 yıl boyunca ücretsiz mentorluk hizmeti sağlıyor.

Destek sayesinde firmalar; yurt dışı pazarlara açılma, ciro ve kârlılığı artırma, inovasyon kapasitesini geliştirme ve yatırımcı bulma konularında avantaj sağlanıyor.

1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ MENTORLUK

ULUTEK Teknopark’ın TÜBİTAK tarafından ‘Arayüzü kuruluşu’ olarak yetkilendirilen ECO Danışmanlık ile mentorlük konusunda iş birliği yürüttüğünü de kaydeden ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Bir önceki çağrı döneminde Bursa’dan 37 firma projeye yönlendirilmiş olup, proje başarılı şekilde sonuçlandırıldı. Yeni dönemde ise Bursa’dan 34 firma proje kapsamında yönlendirilmiş olup, 20 firma ile çalışmalar sürdürülüyor. 20 firmanın 10 tanesi ULUTEK’te yerleşik firmalar olup, 10 firma ise Bursa sanayisinden firmalardan oluşuyor. Projenin genel amacı, Türkiye’de yerleşik teknoloji firmalarının ağırlıkla devlet destekleri ile finanse ettikleri ürünlerinin satış ve ihracatını yaparak, istihdam ve yüksek katma değer yaratmalarını sağlamak. Projeye geçmişte TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden faydalanmış, ölçeklenebilir, etki alanı geniş ve pazar potansiyeli yüksek en az prototip seviyesinde ürünü olan ve en az 3 kişilik bir ekipten oluşan KOBİ’ler dahil ediliyor. Bir yıl boyunca firmaların ihtiyacına uygun alanda profesyonel bir mentorden ücretsiz hizmet alması sağlanarak Ar-Ge ve KOBİ olgunluk seviyesinin geliştirmesi sağlanıyor. Bursa sanayisinin var olan gücüne, ekosistemimizde bulunan değerlerle güç katmak amacıyla tempomuzu artıracağız” diye konuştu.